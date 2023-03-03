https://ria.ru/20230303/dnr-1855505209.html

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:18

2023-03-03T00:18

2023-03-03T11:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На Горловском — 16 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметра. На Волновахском — один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметра", — говорится в заявлении.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк, Никольское. Также стало известно о гибели одного гражданского лица в ранее освобожденном Никольском и ранении мирной жительницы в Петровском районе столицы ДНР. В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировали 30 обстрелов.

https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html

https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855499576.html

донецкая народная республика

донецк

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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, россия