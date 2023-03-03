https://ria.ru/20230303/dnr-1855505209.html
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T00:18
2023-03-03T00:18
2023-03-03T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На Горловском — 16 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметра. На Волновахском — один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметра", — говорится в заявлении.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк, Никольское. Также стало известно о гибели одного гражданского лица в ранее освобожденном Никольском и ранении мирной жительницы в Петровском районе столицы ДНР. В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировали 30 обстрелов.
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Россия
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 62 боеприпаса