https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей - РИА Новости, 03.03.2023
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей
ФСБ опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, на видео показаны расстрелянные автомобили и два тела. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:35
2023-03-03T11:35
2023-03-03T12:13
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
происшествия
украина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, на видео показаны расстрелянные автомобили и два тела.На кадрах можно видеть два расстрелянных автомобиля — легковушку ВАЗ и "Шевроле-Ниву". Судя по тому, что часть изображений "замылена", в каждом из них находится по трупу.Кроме того, показаны мины и гранатомет иностранного производства, а также патрон от стрелкового оружия.Как заявил ранее глава региона Александр Бомогаз, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что "украинских националистов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар".
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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Кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области
Кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области
2023-03-03T11:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Происшествия, Украина
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей
ФСБ показала на видео расстрелянные украинской ДРГ в Брянской области автомобили