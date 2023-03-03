Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 03.03.2023 (обновлено: 12:13 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей - РИА Новости, 03.03.2023
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей
ФСБ опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, на видео показаны расстрелянные автомобили и два тела. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:35
2023-03-03T12:13
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855568858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6b7f4921a99a574ae02958d4b76f7e3.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, на видео показаны расстрелянные автомобили и два тела.На кадрах можно видеть два расстрелянных автомобиля — легковушку ВАЗ и "Шевроле-Ниву". Судя по тому, что часть изображений "замылена", в каждом из них находится по трупу.Кроме того, показаны мины и гранатомет иностранного производства, а также патрон от стрелкового оружия.Как заявил ранее глава региона Александр Бомогаз, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что "украинских националистов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар".
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области
Кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области
2023-03-03T11:35
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855568858_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc6f1bb7a47dc09a557e262aa4ae5e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Происшествия, Украина
Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей

ФСБ показала на видео расстрелянные украинской ДРГ в Брянской области автомобили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, на видео показаны расстрелянные автомобили и два тела.
На кадрах можно видеть два расстрелянных автомобиля — легковушку ВАЗ и "Шевроле-Ниву". Судя по тому, что часть изображений "замылена", в каждом из них находится по трупу.
Кроме того, показаны мины и гранатомет иностранного производства, а также патрон от стрелкового оружия.
Как заявил ранее глава региона Александр Бомогаз, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.
В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что "украинских националистов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар".
Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Брянская областьПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала