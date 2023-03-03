https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html

Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей

Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей - РИА Новости, 03.03.2023

Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей

ФСБ опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, на видео показаны расстрелянные автомобили и два тела. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:35

2023-03-03T11:35

2023-03-03T12:13

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянская область

происшествия

украина

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, на видео показаны расстрелянные автомобили и два тела.На кадрах можно видеть два расстрелянных автомобиля — легковушку ВАЗ и "Шевроле-Ниву". Судя по тому, что часть изображений "замылена", в каждом из них находится по трупу.Кроме того, показаны мины и гранатомет иностранного производства, а также патрон от стрелкового оружия.Как заявил ранее глава региона Александр Бомогаз, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что "украинских националистов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар".

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

украина

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Кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области Кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области 2023-03-03T11:35 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, происшествия, украина