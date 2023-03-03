https://ria.ru/20230303/delo-1855665647.html
На жительницу Барнаула завели дело из-за сотрудничества с Украиной
На жительницу Барнаула завели дело из-за сотрудничества с Украиной - РИА Новости, 03.03.2023
На жительницу Барнаула завели дело из-за сотрудничества с Украиной
Жительницу Барнаула поймали на сотрудничестве с Украиной против интересов России, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:00
2023-03-03T16:00
2023-03-03T16:01
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БАРНАУЛ, 3 мар - РИА Новости. Жительницу Барнаула поймали на сотрудничестве с Украиной против интересов России, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. "УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1978 г.р., установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России… В отношении жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что "речь про Украину". Другие подробности этого взаимодействия не раскрываются в интересах следствия. Уточняется, что в ближайшее время по ходатайству следователя будет решен вопрос об избрании фигурантке меры пресечения. Статью 275.1, санкция которой от 3 до 8 лет лишения свободы, ввели в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года.
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РИА Новости
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россия, барнаул, украина, происшествия
Россия, Барнаул, Украина, Происшествия
На жительницу Барнаула завели дело из-за сотрудничества с Украиной
На жительницу Барнаула завели уголовное дело из-за сотрудничества с Украиной против России
БАРНАУЛ, 3 мар - РИА Новости. Жительницу Барнаула поймали на сотрудничестве с Украиной против интересов России, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
"УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1978 г.р., установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России… В отношении жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что "речь про Украину". Другие подробности этого взаимодействия не раскрываются в интересах следствия.
Уточняется, что в ближайшее время по ходатайству следователя будет решен вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.
Статью 275.1, санкция которой от 3 до 8 лет лишения свободы, ввели в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года.
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