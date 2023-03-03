https://ria.ru/20230303/delo-1855665647.html

На жительницу Барнаула завели дело из-за сотрудничества с Украиной

На жительницу Барнаула завели дело из-за сотрудничества с Украиной - РИА Новости, 03.03.2023

На жительницу Барнаула завели дело из-за сотрудничества с Украиной

Жительницу Барнаула поймали на сотрудничестве с Украиной против интересов России, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:00

2023-03-03T16:00

2023-03-03T16:01

россия

барнаул

украина

происшествия

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БАРНАУЛ, 3 мар - РИА Новости. Жительницу Барнаула поймали на сотрудничестве с Украиной против интересов России, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. "УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1978 г.р., установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России… В отношении жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что "речь про Украину". Другие подробности этого взаимодействия не раскрываются в интересах следствия. Уточняется, что в ближайшее время по ходатайству следователя будет решен вопрос об избрании фигурантке меры пресечения. Статью 275.1, санкция которой от 3 до 8 лет лишения свободы, ввели в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года.

https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, барнаул, украина, происшествия