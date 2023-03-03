Рейтинг@Mail.ru
Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:06 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html
Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"
Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 03.03.2023
Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"
Актер Сергей Гармаш, говоря о фильме "Чебурашка", заявил, что не видит смысла размышлять об оправданности его успеха – число зрителей говорит само за себя. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:06
2023-03-03T13:06
культура
новости культуры
сергей гармаш
чебурашка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843851443_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_f5b925b0051c881474b6ce4099f41a70.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, говоря о фильме "Чебурашка", заявил, что не видит смысла размышлять об оправданности его успеха – число зрителей говорит само за себя. "Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя – такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат", — сказал Гармаш РИА Новости. Актер добавил, что процесс съемок был для него очень интересным. "Это был интересный настоящий профессиональный процесс. Мы снимали в Сочи и Кисловодске, это было здорово, у нас была прекрасная творческая группа", — рассказал он. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 5 миллиардов рублей. По сюжету фильма, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Фильм снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Роли исполнили актеры Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843851443_268:0:1392:843_1920x0_80_0_0_376f5b5804ecfce364f9e7fc3bf81e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сергей гармаш, чебурашка
Культура, Новости культуры, Сергей Гармаш, Чебурашка
Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"

Гармаш заявил, что число зрителей, посетивших фильм "Чебурашка", говорит само за себя

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, говоря о фильме "Чебурашка", заявил, что не видит смысла размышлять об оправданности его успеха – число зрителей говорит само за себя.
"Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя – такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат", — сказал Гармаш РИА Новости.
Актер добавил, что процесс съемок был для него очень интересным. "Это был интересный настоящий профессиональный процесс. Мы снимали в Сочи и Кисловодске, это было здорово, у нас была прекрасная творческая группа", — рассказал он.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 5 миллиардов рублей. По сюжету фильма, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Фильм снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Роли исполнили актеры Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
Фильм Чебурашка показали на МКС
Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС
16 февраля, 18:19
 
КультураНовости культурыСергей ГармашЧебурашка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала