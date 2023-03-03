Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"
Гармаш заявил, что число зрителей, посетивших фильм "Чебурашка", говорит само за себя
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, говоря о фильме "Чебурашка", заявил, что не видит смысла размышлять об оправданности его успеха – число зрителей говорит само за себя.
"Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя – такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат", — сказал Гармаш РИА Новости.
Актер добавил, что процесс съемок был для него очень интересным. "Это был интересный настоящий профессиональный процесс. Мы снимали в Сочи и Кисловодске, это было здорово, у нас была прекрасная творческая группа", — рассказал он.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 5 миллиардов рублей. По сюжету фильма, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Фильм снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Роли исполнили актеры Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.