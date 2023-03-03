https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html

Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"

Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 03.03.2023

Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"

Актер Сергей Гармаш, говоря о фильме "Чебурашка", заявил, что не видит смысла размышлять об оправданности его успеха – число зрителей говорит само за себя. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:06

2023-03-03T13:06

2023-03-03T13:06

культура

новости культуры

сергей гармаш

чебурашка

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, говоря о фильме "Чебурашка", заявил, что не видит смысла размышлять об оправданности его успеха – число зрителей говорит само за себя. "Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя – такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат", — сказал Гармаш РИА Новости. Актер добавил, что процесс съемок был для него очень интересным. "Это был интересный настоящий профессиональный процесс. Мы снимали в Сочи и Кисловодске, это было здорово, у нас была прекрасная творческая группа", — рассказал он. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 5 миллиардов рублей. По сюжету фильма, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Фильм снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Роли исполнили актеры Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.

https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, сергей гармаш, чебурашка