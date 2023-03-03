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Жителям брянских сел, где были диверсанты, разрешили вернуться в свои дома - РИА Новости, 03.03.2023
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17:35 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/bryansk-1855712795.html
Жителям брянских сел, где были диверсанты, разрешили вернуться в свои дома
Жителям брянских сел, где были диверсанты, разрешили вернуться в свои дома - РИА Новости, 03.03.2023
Жителям брянских сел, где были диверсанты, разрешили вернуться в свои дома
Жители брянских сел, где накануне совершено теракт, сегодня уже могут вернуться в свои дома, сообщили РИА Новости в пятницу в администрация Климовского района. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:35
2023-03-03T17:35
климовский район
происшествия
россия
александр богомаз
украина
брянская область
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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Жители брянских сел, где накануне совершено теракт, сегодня уже могут вернуться в свои дома, сообщили РИА Новости в пятницу в администрация Климовского района."Жители сел могут вернуться в свои дома", - сказали в администрации района. Там добавили, что многие уже вернулись.Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
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климовский район
россия
украина
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климовский район, происшествия, россия, александр богомаз, украина, брянская область
Климовский район, Происшествия, Россия, Александр Богомаз, Украина, Брянская область
Жителям брянских сел, где были диверсанты, разрешили вернуться в свои дома

Жителям сел в Брянской области, где накануне произошел теракт, разрешили вернуться домой

© ФСБ РФКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ РФ
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Жители брянских сел, где накануне совершено теракт, сегодня уже могут вернуться в свои дома, сообщили РИА Новости в пятницу в администрация Климовского района.
"Жители сел могут вернуться в свои дома", - сказали в администрации района. Там добавили, что многие уже вернулись.
Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
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Климовский районПроисшествияРоссияАлександр БогомазУкраинаБрянская область
 
 
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