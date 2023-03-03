https://ria.ru/20230303/bryansk-1855695567.html

Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей

Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 03.03.2023

Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей

Пострадавшие в результате нападения на брянские села получат по 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:06

2023-03-03T17:06

2023-03-03T17:17

происшествия

россия

климовский район

брянская область

александр богомаз

владимир путин

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Пострадавшие в результате нападения на брянские села получат по 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, сообщили РИА Новости в администрации Климовского района."Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших - в размере 1 миллиона рублей", - сообщили в администрации.Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html

россия

климовский район

брянская область

украина

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происшествия, россия, климовский район, брянская область, александр богомаз, владимир путин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)