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Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей
Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 03.03.2023
Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей
Пострадавшие в результате нападения на брянские села получат по 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:06
2023-03-03T17:06
2023-03-03T17:17
происшествия
россия
климовский район
брянская область
александр богомаз
владимир путин
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Пострадавшие в результате нападения на брянские села получат по 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, сообщили РИА Новости в администрации Климовского района."Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших - в размере 1 миллиона рублей", - сообщили в администрации.Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html
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происшествия, россия, климовский район, брянская область, александр богомаз, владимир путин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Владимир Путин, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей
Власти: пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей