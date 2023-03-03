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Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять - РИА Новости, 03.03.2023
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16:10 03.03.2023 (обновлено: 16:13 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/bryansk-1855669559.html
Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять
Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять - РИА Новости, 03.03.2023
Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять
Отселять жителей из приграничных сел Брянской области, где накануне действовала украинская диверсионная группа, не планируется, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:10
2023-03-03T16:13
происшествия
брянская область
россия
климовский район
украина
александр богомаз
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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Отселять жителей из приграничных сел Брянской области, где накануне действовала украинская диверсионная группа, не планируется, сообщил РИА Новости глава Новоропского сельского поселения Николай Самусев. В Новоропское сельское поселение входит село Сушаны, где в четверг действовала украинская диверсионная группа, проникшая через российско-украинскую границу. "Нет, ничего не планируется", - сказал Самусев в ответ на вопрос, планируется ли эвакуация или отселение местных жителей. По его словам, почта, магазины, муниципальные службы входящих в поселение населенных пунктов работают в обычном режиме. Данные по оперативной обстановке Самусев попросил уточнять в силовых структурах. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/lyubechane-1855655393.html
брянская область
россия
климовский район
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происшествия, брянская область, россия, климовский район, украина, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Россия, Климовский район, Украина, Александр Богомаз
Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять

Жителей брянских сел, в которых побывали украинские диверсанты, не планируют отселять

© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Читать ria.ru в
КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Отселять жителей из приграничных сел Брянской области, где накануне действовала украинская диверсионная группа, не планируется, сообщил РИА Новости глава Новоропского сельского поселения Николай Самусев.
В Новоропское сельское поселение входит село Сушаны, где в четверг действовала украинская диверсионная группа, проникшая через российско-украинскую границу.
"Нет, ничего не планируется", - сказал Самусев в ответ на вопрос, планируется ли эвакуация или отселение местных жителей. По его словам, почта, магазины, муниципальные службы входящих в поселение населенных пунктов работают в обычном режиме. Данные по оперативной обстановке Самусев попросил уточнять в силовых структурах.
Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Обстановка в брянском селе Любечане после атаки украинских диверсантов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Вчера, 15:42
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияКлимовский районУкраинаАлександр Богомаз
 
 
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