https://ria.ru/20230303/bryansk-1855669559.html

Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять

Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять - РИА Новости, 03.03.2023

Брянские села, в которых побывали украинские диверсанты, не будут расселять

Отселять жителей из приграничных сел Брянской области, где накануне действовала украинская диверсионная группа, не планируется, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:10

2023-03-03T16:10

2023-03-03T16:13

происшествия

брянская область

россия

климовский район

украина

александр богомаз

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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Отселять жителей из приграничных сел Брянской области, где накануне действовала украинская диверсионная группа, не планируется, сообщил РИА Новости глава Новоропского сельского поселения Николай Самусев. В Новоропское сельское поселение входит село Сушаны, где в четверг действовала украинская диверсионная группа, проникшая через российско-украинскую границу. "Нет, ничего не планируется", - сказал Самусев в ответ на вопрос, планируется ли эвакуация или отселение местных жителей. По его словам, почта, магазины, муниципальные службы входящих в поселение населенных пунктов работают в обычном режиме. Данные по оперативной обстановке Самусев попросил уточнять в силовых структурах. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/lyubechane-1855655393.html

брянская область

россия

климовский район

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянская область, россия, климовский район, украина, александр богомаз