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В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области
В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023
В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области
В Кремле собираются наградить за героизм мальчика, спасшего двух девочек во время теракта в Брянской области, и водителя автомобиля, погибшего при нападении,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:36
2023-03-03T12:36
2023-03-03T17:11
происшествия
брянская область
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Кремле собираются наградить за героизм мальчика, спасшего двух девочек во время теракта в Брянской области, и водителя автомобиля, погибшего при нападении, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне утром украинские диверсанты, проникшие на территорию Брянской области, обстреляли в селе Любечане автомобиль. Водитель погиб, а десятилетний Федор получил ранение в спину. Тем не менее он помог спастись двум девочкам, которые вместе с ним ехали в школу. Он увел их в лес, а затем в село, где знакомые вызвали скорую помощь. Мальчик перенес длительную операцию, но сейчас его жизни ничего не угрожает.Помимо водителя, жертвой нападения диверсантов стал еще один местный житель. Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/kravtsov-1855433175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, дмитрий песков, россия
Происшествия, Брянская область, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области
Песков: Путин и все в Кремле восхищены героизмом раненого мальчика из Брянской области