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Блинкен обсудил с Кулебой беседу с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 03.03.2023
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16:14 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/blinken-1855670289.html
Блинкен обсудил с Кулебой беседу с Лавровым на полях G20
Блинкен обсудил с Кулебой беседу с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 03.03.2023
Блинкен обсудил с Кулебой беседу с Лавровым на полях G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой свой короткий разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:14
2023-03-03T16:14
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
энтони блинкен
дмитрий кулеба
большая двадцатка
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой свой короткий разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20, а также заявил о продолжающейся поддержке Вашингтоном Киева. "Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили недавний короткий разговор госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели, Индии. Госсекретарь подчеркнул министру иностранных дел Кулебе, что США сохраняют неизменную поддержку Украины", - говорится в сообщении на сайте госдепа США. Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он, по его словам, призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог. Как заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, Блинкен в ходе беседы с Лавровым поднял волнующие Вашингтон темы, поэтому США не станут за нее извиняться. Так он ответил на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросил Блинкен. Ранее Лавров отметил, что страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят только об Украине. "Это стыд", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20230303/uilan-1855530242.html
https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855504250.html
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в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий кулеба, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Большая двадцатка, Саммит G20
Блинкен обсудил с Кулебой беседу с Лавровым на полях G20

Госсекретарь Блинкен обсудил с главой МИД Украины Кулебой беседу с Лавровым на полях G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой свой короткий разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20, а также заявил о продолжающейся поддержке Вашингтоном Киева.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили недавний короткий разговор госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели, Индии. Госсекретарь подчеркнул министру иностранных дел Кулебе, что США сохраняют неизменную поддержку Украины", - говорится в сообщении на сайте госдепа США.
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова
Вчера, 09:20
Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он, по его словам, призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
Как заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, Блинкен в ходе беседы с Лавровым поднял волнующие Вашингтон темы, поэтому США не станут за нее извиняться. Так он ответил на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросил Блинкен.
Ранее Лавров отметил, что страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят только об Украине. "Это стыд", - отметил дипломат.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова
Вчера, 00:02
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровЭнтони БлинкенДмитрий КулебаБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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