https://ria.ru/20230303/bezhentsy-1855760249.html

В Испании тысячи украинских беженцев так и не получили финансовую помощь

В Испании тысячи украинских беженцев так и не получили финансовую помощь - РИА Новости, 03.03.2023

В Испании тысячи украинских беженцев так и не получили финансовую помощь

Тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне прошлого года центральным правительством РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T20:40

2023-03-03T20:40

2023-03-03T20:45

в мире

испания

украина

каталония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855760423_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_eb47f65ff8bcde11242f32ecd29a43ef.jpg

МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне прошлого года центральным правительством королевства, пишет в пятницу газета El Pais. Летом прошлого года испанский министр интеграции, социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива объявил, что перемещенные лица с ограниченными ресурсами будут получать 400 евро в месяц на семью, а также 100 евро на каждого ребенка во время их шестимесячного пребывания в стране. В общей сложности эти средства, финансируемые из европейских фондов, составляют 52,8 миллиона евро. Сообщается, что управление средствами было делегировано автономным сообществам, и 70% суммы было перечислено им в октябре 2022 года. Однако из-за бюрократических проблем украинские семьи до сих пор не получили эти средства. El Pais проконсультировался со всеми 17 автономными сообществами Испании по данному вопросу. Из 16 ответивших (Канарские острова проигнорировали запрос), восемь признали, что до сих пор не предложили ни одного евро получателям пособий. Речь идет о Астурии, Кантабрии, Кастилье-Ла-Манче, Каталонии, Валенсии, Галисии, Мадриде и Мурсии. Кастилья-и-Леон не смогла подтвердить информацию. Каждое сообщество дало разные объяснения задержкам. Эта помощь, предназначенная для беженцев, которые не зависят от государственной системы приема и живут, например, у родственников или знакомых без какой-либо другой экономической поддержки, должна была распространиться на 40 000 человек из почти 170 000 украинских беженцев, прибывших в Испанию с начала конфликта. В феврале сообщалось, что Испания предоставила временную защиту почти 170 тысячам беженцев с Украины за последние 12 месяцев. Уточнялось, что 78% всех беженцев получили защиту в автономном сообществе Валенсия (45 159), Каталонии (38 482), Андалусии (23 922) и автономном сообществе Мадрид (23 587).

https://ria.ru/20230212/bezhentsy-1851509715.html

https://ria.ru/20230114/bezhentsy-1844864335.html

испания

украина

каталония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, украина, каталония