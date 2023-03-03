https://ria.ru/20230303/bespilotniki-1855646488.html

Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников

Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.03.2023

Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:15

2023-03-03T15:15

2023-03-03T15:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

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безопасность

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой народной республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 394 украинских самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230303/samolet-1855645297.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область