https://ria.ru/20230303/bespilotniki-1855646488.html
Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников
Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.03.2023
Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:15
2023-03-03T15:15
2023-03-03T15:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой народной республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 394 украинских самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230303/samolet-1855645297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников
Российская ПВО поразила 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью