https://ria.ru/20230303/baza-1855766826.html

ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ

ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023

ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ

Объединённые Арабские Эмираты хотят построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном в южной части... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:30

2023-03-03T21:30

2023-03-03T21:30

в мире

оаэ

саудовская аравия

йемен

опек

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты хотят построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном в южной части Красного моря и омывающем берега Йемена, против чего в частном порядке возражают саудовские чиновники, сообщает Wall Street Journal. "ОАЭ также стремятся построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе в южной оконечности Красного моря. Саудовские официальные лица за закрытыми дверями возражают против строительства базы и рассматривают эмиратцев как тех, кто работает против основных целей Эр-Рияда по охране своей 1300-километровой границы и прекращению атак хуситских дронов и ракетных обстрелов", - говорится в сообщении со ссылкой на чиновников стран Персидского залива. Наиболее заметные трения вызывает война в Йемене, куда Саудовская Аравия и ОАЭ ввели войска в 2015 году в составе арабской военной коалиции. В 2019 году ОАЭ вывели из страны почти все свои наземные силы, но, по словам чиновников стран Персидского залива, опасаются, что их отстранят от обсуждения будущего Йемена. Входящие в число крупнейших нефтедобывающих государств мира, Саудовская Аравия и ОАЭ также расходятся во мнениях по вопросам энергетики. Будучи членом ОПЕК, возглавляемой Саудовской Аравией, ОАЭ обязаны добывать гораздо меньше чёрного золота, чем могли бы, тем самым сокращая собственную прибыль. При этом Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают участвовать в совместных военных учениях.

https://ria.ru/20230202/filippiny-1849138558.html

https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808400939.html

оаэ

саудовская аравия

йемен

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