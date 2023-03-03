Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/baza-1855766826.html
ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ
ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ
Объединённые Арабские Эмираты хотят построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном в южной части... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:30
2023-03-03T21:30
в мире
оаэ
саудовская аравия
йемен
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты хотят построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном в южной части Красного моря и омывающем берега Йемена, против чего в частном порядке возражают саудовские чиновники, сообщает Wall Street Journal. "ОАЭ также стремятся построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе в южной оконечности Красного моря. Саудовские официальные лица за закрытыми дверями возражают против строительства базы и рассматривают эмиратцев как тех, кто работает против основных целей Эр-Рияда по охране своей 1300-километровой границы и прекращению атак хуситских дронов и ракетных обстрелов", - говорится в сообщении со ссылкой на чиновников стран Персидского залива. Наиболее заметные трения вызывает война в Йемене, куда Саудовская Аравия и ОАЭ ввели войска в 2015 году в составе арабской военной коалиции. В 2019 году ОАЭ вывели из страны почти все свои наземные силы, но, по словам чиновников стран Персидского залива, опасаются, что их отстранят от обсуждения будущего Йемена. Входящие в число крупнейших нефтедобывающих государств мира, Саудовская Аравия и ОАЭ также расходятся во мнениях по вопросам энергетики. Будучи членом ОПЕК, возглавляемой Саудовской Аравией, ОАЭ обязаны добывать гораздо меньше чёрного золота, чем могли бы, тем самым сокращая собственную прибыль. При этом Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают участвовать в совместных военных учениях.
https://ria.ru/20230202/filippiny-1849138558.html
https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808400939.html
оаэ
саудовская аравия
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d8b3d24eb8a120bfde64bb710da7aed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, саудовская аравия, йемен, опек
В мире, ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, ОПЕК
ОАЭ хотят построить базу в проливе Красного моря, пишут СМИ

WSJ: ОАЭ хотят построить военную базу в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты хотят построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном в южной части Красного моря и омывающем берега Йемена, против чего в частном порядке возражают саудовские чиновники, сообщает Wall Street Journal.
"ОАЭ также стремятся построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе в южной оконечности Красного моря. Саудовские официальные лица за закрытыми дверями возражают против строительства базы и рассматривают эмиратцев как тех, кто работает против основных целей Эр-Рияда по охране своей 1300-километровой границы и прекращению атак хуситских дронов и ракетных обстрелов", - говорится в сообщении со ссылкой на чиновников стран Персидского залива.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Филиппины расширят доступ к военным базам для американской армии
2 февраля, 09:20
Наиболее заметные трения вызывает война в Йемене, куда Саудовская Аравия и ОАЭ ввели войска в 2015 году в составе арабской военной коалиции. В 2019 году ОАЭ вывели из страны почти все свои наземные силы, но, по словам чиновников стран Персидского залива, опасаются, что их отстранят от обсуждения будущего Йемена.
Входящие в число крупнейших нефтедобывающих государств мира, Саудовская Аравия и ОАЭ также расходятся во мнениях по вопросам энергетики. Будучи членом ОПЕК, возглавляемой Саудовской Аравией, ОАЭ обязаны добывать гораздо меньше чёрного золота, чем могли бы, тем самым сокращая собственную прибыль.
При этом Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают участвовать в совместных военных учениях.
Военослужащие Вооруженных сил Саудовской Аравии во время учений - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море
9 августа 2022, 18:34
 
В миреОАЭСаудовская АравияЙеменОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала