https://ria.ru/20230303/baykal-1855739324.html

МЧС выставило посты на Байкале из-за нарушителей правил безопасности

МЧС выставило посты на Байкале из-за нарушителей правил безопасности - РИА Новости, 03.03.2023

МЧС выставило посты на Байкале из-за нарушителей правил безопасности

Мобильные посты организованы на льду Байкала из-за систематического нарушения туристами правил безопасности, идет мониторинг соцсетей и видеофиксация выезда за... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:49

2023-03-03T18:49

2023-03-03T18:50

байкал

иркутская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849274049_0:277:2653:1769_1920x0_80_0_0_94c2d53d9e45363e7f4b22bb44e893a9.jpg

ИРКУТСК, 3 мар – РИА Новости. Мобильные посты организованы на льду Байкала из-за систематического нарушения туристами правил безопасности, идет мониторинг соцсетей и видеофиксация выезда за пределы переправ, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В сети появилось множество видео, где туристы рассказывают о своих проблемах во время путешествия на машинах по льду Байкала. Так, 3 марта в районе Сахюрты под воду ушел автомобиль, который по счастливой случайности удалось покинуть водителю и трем пассажирам. В их числе был ребенок 2018 года рождения. Водитель в нарушение всех правил безопасности выехал на лед вне организованной переправы. На одном из видео запечатлены три автомобиля УАЗ, которые делают на льду виражи, на крыше одного из них едет мужчина с топором, изображая из себя викинга. "Постоянное игнорирование требований безопасности водителями на льду стало поводом проведения масштабной профилактической работы силовых служб в выходные дни. С 4 марта в самых популярных местах отдыха на Байкале будут выставлены мобильные посты. На Ольхонской переправе будет организовано видеонаблюдение для фиксации выезда техники вне официальной ледовой дороги. Также будет проводиться мониторинг социальных сетей", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС предупреждают, что "перепады температур и солнечная активность неблагоприятно влияют на структуру льда - обстановка на Байкале меняется стремительно". "В районе мысов наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы. Явления носят необратимый характер и свидетельствуют о начальной стадии разрушения льда", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230303/baykal-1855448271.html

https://ria.ru/20230220/baykal-1852228394.html

байкал

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкал, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия