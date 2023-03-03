https://ria.ru/20230303/baykal-1855739324.html
МЧС выставило посты на Байкале из-за нарушителей правил безопасности
МЧС выставило посты на Байкале из-за нарушителей правил безопасности - РИА Новости, 03.03.2023
МЧС выставило посты на Байкале из-за нарушителей правил безопасности
Мобильные посты организованы на льду Байкала из-за систематического нарушения туристами правил безопасности, идет мониторинг соцсетей и видеофиксация выезда за... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:49
2023-03-03T18:49
2023-03-03T18:50
байкал
иркутская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ИРКУТСК, 3 мар – РИА Новости. Мобильные посты организованы на льду Байкала из-за систематического нарушения туристами правил безопасности, идет мониторинг соцсетей и видеофиксация выезда за пределы переправ, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В сети появилось множество видео, где туристы рассказывают о своих проблемах во время путешествия на машинах по льду Байкала. Так, 3 марта в районе Сахюрты под воду ушел автомобиль, который по счастливой случайности удалось покинуть водителю и трем пассажирам. В их числе был ребенок 2018 года рождения. Водитель в нарушение всех правил безопасности выехал на лед вне организованной переправы. На одном из видео запечатлены три автомобиля УАЗ, которые делают на льду виражи, на крыше одного из них едет мужчина с топором, изображая из себя викинга. "Постоянное игнорирование требований безопасности водителями на льду стало поводом проведения масштабной профилактической работы силовых служб в выходные дни. С 4 марта в самых популярных местах отдыха на Байкале будут выставлены мобильные посты. На Ольхонской переправе будет организовано видеонаблюдение для фиксации выезда техники вне официальной ледовой дороги. Также будет проводиться мониторинг социальных сетей", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС предупреждают, что "перепады температур и солнечная активность неблагоприятно влияют на структуру льда - обстановка на Байкале меняется стремительно". "В районе мысов наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы. Явления носят необратимый характер и свидетельствуют о начальной стадии разрушения льда", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230303/baykal-1855448271.html
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байкал, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Байкал, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС выставило посты на Байкале из-за нарушителей правил безопасности
МЧС выставило посты на льду Байкала из-за нарушений туристами правил безопасности