https://ria.ru/20230303/bayden-1855673314.html
Байден не стремится сменить власть в России, пишут СМИ
Байден не стремится сменить власть в России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
Байден не стремится сменить власть в России, пишут СМИ
Президент США Джо Байден во время визита в Польшу в феврале за закрытыми дверями заявил странам Бухарестской девятки, что Вашингтон не стремится к смене... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:19
2023-03-03T16:19
2023-03-03T16:19
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Польшу в феврале за закрытыми дверями заявил странам Бухарестской девятки, что Вашингтон не стремится к смене руководства в России, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Отмечается, что Байден сказал, что целью ситуации на Украине не является смена власти в РФ. Президент США в прошлом году также во время визита в Польшу заявлял, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти". Белому дому позднее пришлось объяснять, что Байден не призывал к смене руководства РФ. В феврале в Варшаве прошел саммит глав стран Бухарестской девятки - "восточного фланга НАТО": Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии с участием президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html
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в мире, россия, сша, польша, джо байден, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Польша, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
Байден не стремится сменить власть в России, пишут СМИ
Politico: Байден заявлял в Варшаве, что США не стремятся к смене власти в России