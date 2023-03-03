https://ria.ru/20230303/bayden-1855673314.html

Байден не стремится сменить власть в России, пишут СМИ

Байден не стремится сменить власть в России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023

Байден не стремится сменить власть в России, пишут СМИ

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу в феврале за закрытыми дверями заявил странам Бухарестской девятки, что Вашингтон не стремится к смене... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:19

2023-03-03T16:19

2023-03-03T16:19

в мире

россия

сша

польша

джо байден

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_c295914f413cc2e929ec01e0b5d71fe7.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Польшу в феврале за закрытыми дверями заявил странам Бухарестской девятки, что Вашингтон не стремится к смене руководства в России, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Отмечается, что Байден сказал, что целью ситуации на Украине не является смена власти в РФ. Президент США в прошлом году также во время визита в Польшу заявлял, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти". Белому дому позднее пришлось объяснять, что Байден не призывал к смене руководства РФ. В феврале в Варшаве прошел саммит глав стран Бухарестской девятки - "восточного фланга НАТО": Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии с участием президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html

россия

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, польша, джо байден, владимир путин, нато