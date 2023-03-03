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В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца - РИА Новости, 03.03.2023
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01:46 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/bayden-1855509502.html
В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца
В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца - РИА Новости, 03.03.2023
В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца
Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:46
2023-03-03T01:46
в мире
сша
германия
украина
джо байден
олаф шольц
нато
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской проблематики, заявила в четверг журналистам высокопоставленная представительница американской администрации. Шольца ожидают с визитом в Вашингтоне 3 марта, это станет его второй личной встречей с Байденом. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера. "Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече", - сказала сотрудница Белого дома. По ее словам, саммит лидеров США и Германии будет иметь "рабочий характер" и в общей сложности продлится около часа. Помимо украинского вопроса, по ее словам, лидеры двух стран с высокой вероятностью затронут ряд вопросов глобальной повестки, включая подготовку к предстоящему и юле саммиту НАТО, а также "ряд других вызовов". Важной темой на повестке завтрашней дискуссии, как ожидают в Белом доме, станет Китай. "На мой взгляд, это еще один аспект по ситуации вокруг Украины, в котором взгляды США и Германии совпадают", - резюмировала она.
https://ria.ru/20230302/sholts-1855470588.html
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в мире, сша, германия, украина, джо байден, олаф шольц, нато
В мире, США, Германия, Украина, Джо Байден, Олаф Шольц, НАТО
В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца

Белый дом: часовая встреча Байдена и Шольца будет сфокусирована на теме вокруг Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской проблематики, заявила в четверг журналистам высокопоставленная представительница американской администрации.
Шольца ожидают с визитом в Вашингтоне 3 марта, это станет его второй личной встречей с Байденом. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера.
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"Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече", - сказала сотрудница Белого дома. По ее словам, саммит лидеров США и Германии будет иметь "рабочий характер" и в общей сложности продлится около часа.
Помимо украинского вопроса, по ее словам, лидеры двух стран с высокой вероятностью затронут ряд вопросов глобальной повестки, включая подготовку к предстоящему и юле саммиту НАТО, а также "ряд других вызовов". Важной темой на повестке завтрашней дискуссии, как ожидают в Белом доме, станет Китай.
«
"Определенно очень возможно, что в контексте ситуации на Украине также будет затронут в китайский вопрос. К настоящему моменту мы не видели, чтобы Китай помогал оружием России. Однако, очевидно, мы внимательно отслеживаем данную ситуацию. С каждым шагом, который КНР предпринимает в направлении России, ему становится все сложнее сотрудничать с Европой и другими странами по всему миру", - указала американская чиновница.
"На мой взгляд, это еще один аспект по ситуации вокруг Украины, в котором взгляды США и Германии совпадают", - резюмировала она.
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В миреСШАГерманияУкраинаДжо БайденОлаф ШольцНАТО
 
 
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