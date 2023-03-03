В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца
Белый дом: часовая встреча Байдена и Шольца будет сфокусирована на теме вокруг Украины
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской проблематики, заявила в четверг журналистам высокопоставленная представительница американской администрации.
Шольца ожидают с визитом в Вашингтоне 3 марта, это станет его второй личной встречей с Байденом. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера.
"Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече", - сказала сотрудница Белого дома. По ее словам, саммит лидеров США и Германии будет иметь "рабочий характер" и в общей сложности продлится около часа.
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"Определенно очень возможно, что в контексте ситуации на Украине также будет затронут в китайский вопрос. К настоящему моменту мы не видели, чтобы Китай помогал оружием России. Однако, очевидно, мы внимательно отслеживаем данную ситуацию. С каждым шагом, который КНР предпринимает в направлении России, ему становится все сложнее сотрудничать с Европой и другими странами по всему миру", - указала американская чиновница.
"На мой взгляд, это еще один аспект по ситуации вокруг Украины, в котором взгляды США и Германии совпадают", - резюмировала она.