https://ria.ru/20230303/bayden-1855509502.html

В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца

В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца - РИА Новости, 03.03.2023

В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Байдена и Шольца

Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T01:46

2023-03-03T01:46

2023-03-03T01:46

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нато

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской проблематики, заявила в четверг журналистам высокопоставленная представительница американской администрации. Шольца ожидают с визитом в Вашингтоне 3 марта, это станет его второй личной встречей с Байденом. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера. "Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече", - сказала сотрудница Белого дома. По ее словам, саммит лидеров США и Германии будет иметь "рабочий характер" и в общей сложности продлится около часа. Помимо украинского вопроса, по ее словам, лидеры двух стран с высокой вероятностью затронут ряд вопросов глобальной повестки, включая подготовку к предстоящему и юле саммиту НАТО, а также "ряд других вызовов". Важной темой на повестке завтрашней дискуссии, как ожидают в Белом доме, станет Китай. "На мой взгляд, это еще один аспект по ситуации вокруг Украины, в котором взгляды США и Германии совпадают", - резюмировала она.

https://ria.ru/20230302/sholts-1855470588.html

https://ria.ru/20230303/levye-1855508335.html

сша

германия

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в мире, сша, германия, украина, джо байден, олаф шольц, нато