https://ria.ru/20230303/batalony-1855738698.html
На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских
На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских - РИА Новости, 03.03.2023
На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских
Власти Украины формируют батальоны для отправки на первую линию в зону боевых действий из сотрудников полиции, которых обманом и шантажом заставили уехать с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:45
2023-03-03T18:45
2023-03-03T18:45
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Власти Украины формируют батальоны для отправки на первую линию в зону боевых действий из сотрудников полиции, которых обманом и шантажом заставили уехать с новых территорий Российской Федерации, рассказал РИА Новости сотрудник МВД Украины, который остался работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области контролируемой Россией. "Мы знаем, что у некоторых из этих сотрудников родители живут на данный момент уже у нас, на территории России, они с ними периодически созваниваются, знают, что из сотрудников полиции, которые там находятся, формируются батальоны, отправляются на передний фланг в сторону Донецка", - сказал собеседник агентства.
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в мире, украина, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская область
На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских
Экс-сотрудник МВД: на Украине создают батальоны из полицейских с помощью обмана и шантажа
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Власти Украины формируют батальоны для отправки на первую линию в зону боевых действий из сотрудников полиции, которых обманом и шантажом заставили уехать с новых территорий Российской Федерации, рассказал РИА Новости сотрудник МВД Украины, который остался работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области контролируемой Россией.
"Мы знаем, что у некоторых из этих сотрудников родители живут на данный момент уже у нас, на территории России, они с ними периодически созваниваются, знают, что из сотрудников полиции, которые там находятся, формируются батальоны, отправляются на передний фланг в сторону Донецка", - сказал собеседник агентства.
Украина выманивала полицейских с подконтрольных России территорий