https://ria.ru/20230303/batalony-1855738698.html

На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских

На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских - РИА Новости, 03.03.2023

На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских

Власти Украины формируют батальоны для отправки на первую линию в зону боевых действий из сотрудников полиции, которых обманом и шантажом заставили уехать с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:45

2023-03-03T18:45

2023-03-03T18:45

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Власти Украины формируют батальоны для отправки на первую линию в зону боевых действий из сотрудников полиции, которых обманом и шантажом заставили уехать с новых территорий Российской Федерации, рассказал РИА Новости сотрудник МВД Украины, который остался работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области контролируемой Россией. "Мы знаем, что у некоторых из этих сотрудников родители живут на данный момент уже у нас, на территории России, они с ними периодически созваниваются, знают, что из сотрудников полиции, которые там находятся, формируются батальоны, отправляются на передний фланг в сторону Донецка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230303/politseyskie-1855737094.html

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в мире, украина, россия, запорожская область