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Чернышенко анонсировал увеличение турпотока в Башкирию - РИА Новости, 03.03.2023
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Туризм
 
16:39 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/bashkiriya-1855683209.html
Чернышенко анонсировал увеличение турпотока в Башкирию
Чернышенко анонсировал увеличение турпотока в Башкирию - РИА Новости, 03.03.2023
Чернышенко анонсировал увеличение турпотока в Башкирию
У Башкирии огромный туристический потенциал, в следующем году здесь ожидается многократное увеличение туристического потока, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:39
2023-03-03T16:39
туризм
россия
уфа
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
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УФА, 3 мар – РИА Новости. У Башкирии огромный туристический потенциал, в следующем году здесь ожидается многократное увеличение туристического потока, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Уфу. "Потенциал республики огромный. Если в прошлом году это было 0,9 миллиона туристов в год, то в следующем году… не буду сейчас специально цифры говорить. Говорили с главой (Башкирии Радием Хабировым – ред.), есть идеи, как серьезно увеличить поток туристов. Природные богатства, уникальные исторические, археологические, культурные и гастрономические направления туризма, которые здесь присутствуют, могут говорить о многократном потенциале роста туризма как индустрии, которая объединяет более 50 различных направлений бизнеса в одном емком слове", - сказал Чернышенко журналистам. Он отметил, что Минэкономразвития разработало исчерпывающий набор мер в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", часть из которых уже реализуется в проектах в Башкирии. "В этом году порядка полумиллиарда рублей (направили – ред.) по таким направлениям национального проекта, как код туристических городов, туристические тропы, развитие экотуризма, - уже будут здесь реализованы. Здесь находится с визитом руководство корпорации Туризм.РФ. В прошлом году Радий Фаритович (Хабиров – ред.) подписал соглашение по нескольким инвестпроектам, которые позволят стремительно создавать туристическую инфраструктуру. И здесь есть чему поучиться другим субъектам с точки зрения производства быстровозводимых объектов, модульных глемпингов. Сейчас будет вторая волна по отбору на конкурс модульных возводимых зданий, в котором, я уверен, Башкортостан будет участвовать и займет достойную долю. Это позволит создать доступную туристическую инфраструктуру", - добавил Чернышенко. Глава Башкирии в свою очередь рассказал журналистам, что в 2023 году власти региона будут реализовывать программу развития сети геопарков, повышения качества курортной сети, программу развития глемпингов, развития туристических маршрутов. "Их очень много. Сама туриндустрия и сами жители республики почувствовали вкус к этой работе и начали понимать, что мы, действительно, обладаем очень серьезным потенциалом", - отметил Хабиров.
https://ria.ru/20230303/avtotur-1855652451.html
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россия, уфа, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Уфа, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
Чернышенко анонсировал увеличение турпотока в Башкирию

Вице-премьер Чернышенко заявил, что у Башкирии огромный туристический потенциал

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкВице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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УФА, 3 мар – РИА Новости. У Башкирии огромный туристический потенциал, в следующем году здесь ожидается многократное увеличение туристического потока, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Уфу.
"Потенциал республики огромный. Если в прошлом году это было 0,9 миллиона туристов в год, то в следующем году… не буду сейчас специально цифры говорить. Говорили с главой (Башкирии Радием Хабировым – ред.), есть идеи, как серьезно увеличить поток туристов. Природные богатства, уникальные исторические, археологические, культурные и гастрономические направления туризма, которые здесь присутствуют, могут говорить о многократном потенциале роста туризма как индустрии, которая объединяет более 50 различных направлений бизнеса в одном емком слове", - сказал Чернышенко журналистам.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Он отметил, что Минэкономразвития разработало исчерпывающий набор мер в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", часть из которых уже реализуется в проектах в Башкирии.
"В этом году порядка полумиллиарда рублей (направили – ред.) по таким направлениям национального проекта, как код туристических городов, туристические тропы, развитие экотуризма, - уже будут здесь реализованы. Здесь находится с визитом руководство корпорации Туризм.РФ. В прошлом году Радий Фаритович (Хабиров – ред.) подписал соглашение по нескольким инвестпроектам, которые позволят стремительно создавать туристическую инфраструктуру. И здесь есть чему поучиться другим субъектам с точки зрения производства быстровозводимых объектов, модульных глемпингов. Сейчас будет вторая волна по отбору на конкурс модульных возводимых зданий, в котором, я уверен, Башкортостан будет участвовать и займет достойную долю. Это позволит создать доступную туристическую инфраструктуру", - добавил Чернышенко.
Глава Башкирии в свою очередь рассказал журналистам, что в 2023 году власти региона будут реализовывать программу развития сети геопарков, повышения качества курортной сети, программу развития глемпингов, развития туристических маршрутов. "Их очень много. Сама туриндустрия и сами жители республики почувствовали вкус к этой работе и начали понимать, что мы, действительно, обладаем очень серьезным потенциалом", - отметил Хабиров.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенк - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Чернышенко отметил реализацию нацпроекта "Наука и университеты" в Башкирии
Вчера, 14:20
 
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