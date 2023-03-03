https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.03.2023
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией
Сотни человек собрались в столице ЦАР Банги, протестуя против требований Запада прекратить сотрудничество с РФ, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:18
2023-03-03T12:18
2023-03-03T12:18
в мире
цар
банги
россия
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Сотни человек собрались в столице ЦАР Банги, протестуя против требований Запада прекратить сотрудничество с РФ, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, банги, россия
В мире, ЦАР, Банги, Россия
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией
Жители Банги протестуют против требований Запада прекратить сотрудничество с Россией