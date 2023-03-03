https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html

В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией

В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.03.2023

В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией

Сотни человек собрались в столице ЦАР Банги, протестуя против требований Запада прекратить сотрудничество с РФ, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:18

2023-03-03T12:18

2023-03-03T12:18

в мире

цар

банги

россия

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Сотни человек собрались в столице ЦАР Банги, протестуя против требований Запада прекратить сотрудничество с РФ, передает корреспондент РИА Новости

цар

банги

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, банги, россия