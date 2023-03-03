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В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.03.2023
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В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.03.2023
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией
Сотни человек собрались в столице ЦАР Банги, протестуя против требований Запада прекратить сотрудничество с РФ, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:18
2023-03-03T12:18
в мире
цар
банги
россия
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Сотни человек собрались в столице ЦАР Банги, протестуя против требований Запада прекратить сотрудничество с РФ, передает корреспондент РИА Новости
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В мире, ЦАР, Банги, Россия
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией

Жители Банги протестуют против требований Запада прекратить сотрудничество с Россией

© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Сотни человек собрались в столице ЦАР Банги, протестуя против требований Запада прекратить сотрудничество с РФ, передает корреспондент РИА Новости
 
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