https://ria.ru/20230303/bam-1855635942.html

Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ

Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ - РИА Новости, 03.03.2023

Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), документ опубликован РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:46

2023-03-03T14:46

2023-03-03T15:03

владимир путин

байкало-амурская магистраль

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), документ опубликован на официальном портале правовой информации."Постановляю: провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали", - говорится в документе.Кабмину РФ поручено за три месяца образовать оргкомитет по подготовке мероприятия. Минтранс России должен обеспечить финансирование за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.Байкало-Амурская магистраль - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану.

https://ria.ru/20221225/stroyki-1823374143.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, байкало-амурская магистраль, общество