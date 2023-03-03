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Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ - РИА Новости, 03.03.2023
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14:46 03.03.2023 (обновлено: 15:03 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/bam-1855635942.html
Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ
Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ - РИА Новости, 03.03.2023
Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), документ опубликован РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:46
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владимир путин
байкало-амурская магистраль
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), документ опубликован на официальном портале правовой информации."Постановляю: провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали", - говорится в документе.Кабмину РФ поручено за три месяца образовать оргкомитет по подготовке мероприятия. Минтранс России должен обеспечить финансирование за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.Байкало-Амурская магистраль - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану.
https://ria.ru/20221225/stroyki-1823374143.html
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владимир путин, байкало-амурская магистраль, общество
Владимир Путин, Байкало-Амурская магистраль, Общество
Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМ

Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства БАМ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю: провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали", - говорится в документе.
Кабмину РФ поручено за три месяца образовать оргкомитет по подготовке мероприятия. Минтранс России должен обеспечить финансирование за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.
Байкало-Амурская магистраль - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану.
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Владимир ПутинБайкало-Амурская магистральОбщество
 
 
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