https://ria.ru/20230303/avtotur-1855652451.html
В России разработают концепцию развития автотуризма, заявил Чернышенко
В России разработают концепцию развития автотуризма, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.03.2023
В России разработают концепцию развития автотуризма, заявил Чернышенко
Профильным министерствам поручено подготовить концепцию развития автомобильного туризма и придорожного сервиса по всей территории России на основе опыта... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:34
2023-03-03T15:34
2023-03-03T15:34
экономика
россия
дмитрий чернышенко
туризм
республика башкортостан
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Профильным министерствам поручено подготовить концепцию развития автомобильного туризма и придорожного сервиса по всей территории России на основе опыта Башкирии, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в республику. Он подчеркнул, что у Башкирии есть успешный опыт развития автотуризма и придорожного сервиса. "Инвесторам предлагается земля в аренду без торгов, компенсация части затрат до 30 миллионов рублей, налоговые льготы, единое стилистическое решение, сопровождение проекта на всех уровнях. В работе более 90 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко. "В целях масштабирования такого опыта профильным федеральным министерствам поручено подготовить Концепцию развития автомобильного туризма и придорожного сервиса по всей территории России", - добавил вице-премьер.
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, туризм, республика башкортостан
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Туризм, Республика Башкортостан
В России разработают концепцию развития автотуризма, заявил Чернышенко
Чернышенко: в России разработают концепцию развития автотуризма и придорожного сервиса
УФА, 3 мар - РИА Новости. Профильным министерствам поручено подготовить концепцию развития автомобильного туризма и придорожного сервиса по всей территории России на основе опыта Башкирии, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в республику.
Он подчеркнул, что у Башкирии есть успешный опыт развития автотуризма и придорожного сервиса. "Инвесторам предлагается земля в аренду без торгов, компенсация части затрат до 30 миллионов рублей, налоговые льготы, единое стилистическое решение, сопровождение проекта на всех уровнях. В работе более 90 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.
"В целях масштабирования такого опыта профильным федеральным министерствам поручено подготовить Концепцию развития автомобильного туризма и придорожного сервиса по всей территории России", - добавил вице-премьер.
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