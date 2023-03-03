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Луценко: акции Молодежного парламента охватили более 92 тысяч вологжан
Луценко: акции Молодежного парламента охватили более 92 тысяч вологжан - РИА Новости, 03.03.2023
Луценко: акции Молодежного парламента охватили более 92 тысяч вологжан
Более 92 тысяч вологжан стали участниками конкурсов и проектов, проводимых Молодёжным парламентом области в округах и районах, сообщил председатель... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:36
2023-03-03T10:36
2023-03-03T10:36
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Более 92 тысяч вологжан стали участниками конкурсов и проектов, проводимых Молодёжным парламентом области в округах и районах, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.Итоги работы за прошлый год участников молодежной структуры, созданной при Заксобрании области, подвели в областном парламенте."С января 2022 года Молодежным парламентом Вологодской области реализовано 14 областных проектов и семь конкурсов, общий охват участников составил более 92 тысяч человек. Кроме этого, наши молодые коллеги разработали более 180 предложений по совершенствованию закона области о молодёжной политике региона. Ребята большие молодцы, продолжим поддерживать их во всём", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко.Как отмечается в сообщении, одним из самых масштабных стал проект "Час права", который реализуется молодёжью уже несколько лет. В социальных сетях разъясняются различные правовые ситуации с помощью наглядных иллюстраций и инфографики. В 2022 году было подготовлено 25 публикаций, охват проекта превысил 52 тысячи человек.Кроме того, популярность среди вологжан старшего возраста получил проект "Финансовая грамотность для всех", реализуемый совместно с отделением Банка России в городах и посёлках области. В прошлом году проведено порядка ста мероприятий, на которых рассказывалось о грамотном использовании финансовых средств, ведении личного бюджета, защите от мошенников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Более 92 тысяч вологжан стали участниками конкурсов и проектов, проводимых Молодёжным парламентом области в округах и районах, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Итоги работы за прошлый год участников молодежной структуры, созданной при Заксобрании области, подвели в областном парламенте.
"С января 2022 года Молодежным парламентом Вологодской области реализовано 14 областных проектов и семь конкурсов, общий охват участников составил более 92 тысяч человек. Кроме этого, наши молодые коллеги разработали более 180 предложений по совершенствованию закона области о молодёжной политике региона. Ребята большие молодцы, продолжим поддерживать их во всём", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко
.
Как отмечается в сообщении, одним из самых масштабных стал проект "Час права", который реализуется молодёжью уже несколько лет. В социальных сетях разъясняются различные правовые ситуации с помощью наглядных иллюстраций и инфографики. В 2022 году было подготовлено 25 публикаций, охват проекта превысил 52 тысячи человек.
Кроме того, популярность среди вологжан старшего возраста получил проект "Финансовая грамотность для всех", реализуемый совместно с отделением Банка России в городах и посёлках области. В прошлом году проведено порядка ста мероприятий, на которых рассказывалось о грамотном использовании финансовых средств, ведении личного бюджета, защите от мошенников.
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