https://ria.ru/20230303/abba-1855570104.html
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур - РИА Новости, 03.03.2023
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур
Виртуальные модели легендарной группы ABBA отправятся в мировой тур Voyage. Мероприятия пройдут на специально оборудованных аренах, сообщил Variety. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:05
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abba
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Виртуальные модели легендарной группы ABBA отправятся в мировой тур Voyage. Мероприятия пройдут на специально оборудованных аренах, сообщил Variety. Цифровые копии молодых участников коллектива создавались почти шесть лет. Автором идеи выступил создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Для работы над моделями использовали технологию Motion capture Light & Magic. Первое выступление виртуальной ABBA состоялось в прошлом году в Лондоне. Мероприятие собрало более миллиона зрителей.
https://ria.ru/20211113/abba-1758897968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, знаменитости, звезды, abba
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, звезды, ABBA
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур
Виртуальные участники ABBA отправятся с программой Voyage в мировой тур