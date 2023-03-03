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Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур - РИА Новости, 03.03.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:05 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/abba-1855570104.html
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур - РИА Новости, 03.03.2023
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур
Виртуальные модели легендарной группы ABBA отправятся в мировой тур Voyage. Мероприятия пройдут на специально оборудованных аренах, сообщил Variety. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:05
шоубиз
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знаменитости
звезды
abba
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Виртуальные модели легендарной группы ABBA отправятся в мировой тур Voyage. Мероприятия пройдут на специально оборудованных аренах, сообщил Variety. Цифровые копии молодых участников коллектива создавались почти шесть лет. Автором идеи выступил создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Для работы над моделями использовали технологию Motion capture Light &amp; Magic. Первое выступление виртуальной ABBA состоялось в прошлом году в Лондоне. Мероприятие собрало более миллиона зрителей.
https://ria.ru/20211113/abba-1758897968.html
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музыка, знаменитости, звезды, abba
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, звезды, ABBA
Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур

Виртуальные участники ABBA отправятся с программой Voyage в мировой тур

© AFP 2023 / Fredrik PerssonЭкран с трансляцией во время презентации песни группы ABBA в Стокгольме
Экран с трансляцией во время презентации песни группы ABBA в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Fredrik Persson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Виртуальные модели легендарной группы ABBA отправятся в мировой тур Voyage. Мероприятия пройдут на специально оборудованных аренах, сообщил Variety.
Цифровые копии молодых участников коллектива создавались почти шесть лет. Автором идеи выступил создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Для работы над моделями использовали технологию Motion capture Light & Magic.
Первое выступление виртуальной ABBA состоялось в прошлом году в Лондоне. Мероприятие собрало более миллиона зрителей.
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ШоубизМузыкаЗнаменитостизвездыABBA
 
 
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