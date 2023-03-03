https://ria.ru/20230303/abba-1855570104.html

Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур

Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур - РИА Новости, 03.03.2023

Виртуальные участники ABBA отправятся в мировой тур

Виртуальные модели легендарной группы ABBA отправятся в мировой тур Voyage. Мероприятия пройдут на специально оборудованных аренах, сообщил Variety. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:05

2023-03-03T12:05

2023-03-03T12:05

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Виртуальные модели легендарной группы ABBA отправятся в мировой тур Voyage. Мероприятия пройдут на специально оборудованных аренах, сообщил Variety. Цифровые копии молодых участников коллектива создавались почти шесть лет. Автором идеи выступил создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Для работы над моделями использовали технологию Motion capture Light & Magic. Первое выступление виртуальной ABBA состоялось в прошлом году в Лондоне. Мероприятие собрало более миллиона зрителей.

https://ria.ru/20211113/abba-1758897968.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

музыка, знаменитости, звезды, abba