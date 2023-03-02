https://ria.ru/20230302/znamenitosti-1855285898.html

Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации

Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации - РИА Новости, 02.03.2023

Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации

Актер Георгий Мартиросян опроверг РИА Новости сообщения СМИ о своей госпитализации: он лишь обращался к врачу за консультацией. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:45

2023-03-02T10:45

2023-03-02T10:45

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Актер Георгий Мартиросян опроверг РИА Новости сообщения СМИ о своей госпитализации: он лишь обращался к врачу за консультацией. Ранее в СМИ появились сообщения, что 75-летнего Мартиросяна госпитализировали в одну из клиник Москвы с воспалением. Георгий Мартиросян – актер театра и кино, заслуженный артист России. Наиболее знаменит по участию в фильмах и сериалах "Ворошиловский стрелок", "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Чикатило". Ранее стало известно, что режиссер Эмир Кустурица сломал ногу.

https://ria.ru/20230227/teatr-1854572621.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости