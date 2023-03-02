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Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации
Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации - РИА Новости, 02.03.2023
Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации
Актер Георгий Мартиросян опроверг РИА Новости сообщения СМИ о своей госпитализации: он лишь обращался к врачу за консультацией. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:45
2023-03-02T10:45
2023-03-02T10:45
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Актер Георгий Мартиросян опроверг РИА Новости сообщения СМИ о своей госпитализации: он лишь обращался к врачу за консультацией. Ранее в СМИ появились сообщения, что 75-летнего Мартиросяна госпитализировали в одну из клиник Москвы с воспалением. Георгий Мартиросян – актер театра и кино, заслуженный артист России. Наиболее знаменит по участию в фильмах и сериалах "Ворошиловский стрелок", "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Чикатило". Ранее стало известно, что режиссер Эмир Кустурица сломал ногу.
https://ria.ru/20230227/teatr-1854572621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации
Актер Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Актер Георгий Мартиросян опроверг РИА Новости сообщения СМИ о своей госпитализации: он лишь обращался к врачу за консультацией.
«
"Нет, это какая-то ошибка. Я был на консультации просто у врача, какая-то паника началась", – сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появились сообщения, что 75-летнего Мартиросяна госпитализировали в одну из клиник Москвы с воспалением.
Георгий Мартиросян – актер театра и кино, заслуженный артист России. Наиболее знаменит по участию в фильмах и сериалах "Ворошиловский стрелок", "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Чикатило".
Ранее стало известно, что режиссер Эмир Кустурица сломал
ногу.
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