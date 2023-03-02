https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855251032.html

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 02.03.2023

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T01:54

2023-03-02T01:54

2023-03-02T01:54

российская академия наук

елена семенова

курильские острова

тихий океан

итуруп

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 6.29 (22.29 мск среды). Эпицентр располагался в 183 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали.

https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html

курильские острова

тихий океан

итуруп

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российская академия наук, елена семенова, курильские острова, тихий океан, итуруп