https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855251032.html
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 02.03.2023
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T01:54
2023-03-02T01:54
2023-03-02T01:54
российская академия наук
елена семенова
курильские острова
тихий океан
итуруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 6.29 (22.29 мск среды). Эпицентр располагался в 183 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали.
https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html
курильские острова
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российская академия наук, елена семенова, курильские острова, тихий океан, итуруп
Российская академия наук, Елена Семенова, Курильские острова, Тихий океан, Итуруп
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0