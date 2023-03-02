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"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО - РИА Новости, 02.03.2023
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО
Американцы могут отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в их адрес, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:11
2023-03-02T18:11
2023-03-02T18:35
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сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американцы могут отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в их адрес, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.По мнению журналиста, своим поведением в отношении Соединенных Штатов украинский лидер напоминает маленького диктатора, который при этом даже не думает о том, чтобы навести порядок в собственной стране."Удачи в завоевании американской поддержки с такими аргументами. Чем больше он будет говорить, тем скорее наступит день, когда американская помощь будет перекрыта", — поделилась своим мнением Шоуолтер.Автор публикации отметила, что Зеленский хотел заставить Вашингтон давать ВСУ все больше и больше, но его аргументы на основе призывов к совести начинают все больше раздражать американцев.На пресс-конференции 24 февраля в ответ на вопрос репортера о снижении общественной поддержки Киева среди американцев Зеленский заявил, что если Украина проиграет, то тогда США придется "посылать своих сыновей и дочерей на войну".
https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО
AT: угрозы Зеленского могут привести к отказу от помощи Украине со стороны США