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"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:11 02.03.2023 (обновлено: 18:35 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО - РИА Новости, 02.03.2023
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО
Американцы могут отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в их адрес, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:11
2023-03-02T18:35
в мире
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американцы могут отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в их адрес, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.По мнению журналиста, своим поведением в отношении Соединенных Штатов украинский лидер напоминает маленького диктатора, который при этом даже не думает о том, чтобы навести порядок в собственной стране."Удачи в завоевании американской поддержки с такими аргументами. Чем больше он будет говорить, тем скорее наступит день, когда американская помощь будет перекрыта", — поделилась своим мнением Шоуолтер.Автор публикации отметила, что Зеленский хотел заставить Вашингтон давать ВСУ все больше и больше, но его аргументы на основе призывов к совести начинают все больше раздражать американцев.На пресс-конференции 24 февраля в ответ на вопрос репортера о снижении общественной поддержки Киева среди американцев Зеленский заявил, что если Украина проиграет, то тогда США придется "посылать своих сыновей и дочерей на войну".
https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО

AT: угрозы Зеленского могут привести к отказу от помощи Украине со стороны США

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американцы могут отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в их адрес, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.
«

"Вместо того чтобы сделать все возможное для увеличения поддержки Украины со стороны США, он делает достаточно много для того, чтобы свести ее на нет", — отметила она.

По мнению журналиста, своим поведением в отношении Соединенных Штатов украинский лидер напоминает маленького диктатора, который при этом даже не думает о том, чтобы навести порядок в собственной стране.
"Удачи в завоевании американской поддержки с такими аргументами. Чем больше он будет говорить, тем скорее наступит день, когда американская помощь будет перекрыта", — поделилась своим мнением Шоуолтер.
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Автор публикации отметила, что Зеленский хотел заставить Вашингтон давать ВСУ все больше и больше, но его аргументы на основе призывов к совести начинают все больше раздражать американцев.
На пресс-конференции 24 февраля в ответ на вопрос репортера о снижении общественной поддержки Киева среди американцев Зеленский заявил, что если Украина проиграет, то тогда США придется "посылать своих сыновей и дочерей на войну".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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