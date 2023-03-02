https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html

"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО

"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО - РИА Новости, 02.03.2023

"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО

Американцы могут отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в их адрес, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:11

2023-03-02T18:11

2023-03-02T18:35

в мире

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американцы могут отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в их адрес, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.По мнению журналиста, своим поведением в отношении Соединенных Штатов украинский лидер напоминает маленького диктатора, который при этом даже не думает о том, чтобы навести порядок в собственной стране."Удачи в завоевании американской поддержки с такими аргументами. Чем больше он будет говорить, тем скорее наступит день, когда американская помощь будет перекрыта", — поделилась своим мнением Шоуолтер.Автор публикации отметила, что Зеленский хотел заставить Вашингтон давать ВСУ все больше и больше, но его аргументы на основе призывов к совести начинают все больше раздражать американцев.На пресс-конференции 24 февраля в ответ на вопрос репортера о снижении общественной поддержки Киева среди американцев Зеленский заявил, что если Украина проиграет, то тогда США придется "посылать своих сыновей и дочерей на войну".

https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины