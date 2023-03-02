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Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 02.03.2023 (обновлено: 16:42 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html
Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма
Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма - РИА Новости, 02.03.2023
Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:41
2023-03-02T16:42
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
шамиль басаев
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов. По его словам, в Крыму принимаются необходимые меры безопасности. "Наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз", - подчеркнул глава республики. Террорист Шамиль Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
брянская область
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брянская область, украина, шамиль басаев, владимир зеленский, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Шамиль Басаев, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик)
Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма

Глава Крыма Аксенов: Зеленский закончит так же, как террорист Басаев

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
«
"Наш президент назвал нападение украинских боевиков на российские села терактом. Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму принимаются необходимые меры безопасности. "Наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз", - подчеркнул глава республики.
Террорист Шамиль Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаШамиль БасаевВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)
 
 
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