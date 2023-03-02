Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма
Глава Крыма Аксенов: Зеленский закончит так же, как террорист Басаев
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
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"Наш президент назвал нападение украинских боевиков на российские села терактом. Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму принимаются необходимые меры безопасности. "Наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз", - подчеркнул глава республики.
Террорист Шамиль Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.