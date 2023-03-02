https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html

Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма

Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма - РИА Новости, 02.03.2023

Зеленского ждет судьба террориста Басаева, заявил глава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:41

2023-03-02T16:41

2023-03-02T16:42

специальная военная операция на украине

брянская область

украина

шамиль басаев

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов. По его словам, в Крыму принимаются необходимые меры безопасности. "Наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз", - подчеркнул глава республики. Террорист Шамиль Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

украина

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Ольга Фомченкова

брянская область, украина, шамиль басаев, владимир зеленский, сергей аксенов (политик)