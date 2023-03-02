https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855279450.html

В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон

В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон - РИА Новости, 02.03.2023

В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон

Несмотря на поддержку Киева, Запад ждет, что президент Украины Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта, пишет немецкое издание... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:59

2023-03-02T09:59

2023-03-02T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

эммануэль макрон

владимир зеленский

германия

киев

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на поддержку Киева, Запад ждет, что президент Украины Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта, пишет немецкое издание Focus."Становится более ясно, чего хочет Запад. Несмотря на публичные заявления о верности и стойкости, Украине дают понять, что военная помощь ограничена по времени. От Зеленского ждут, что из "президента войны" он превратится в "президента мира", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в приватных разговорах канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон убеждают Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным. "Высокопоставленные французские чиновники считают, что у Украины нет шансов захватить Крым и полностью Донбасс", — резюмировалось в материале. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

украина

германия

киев

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в мире, украина, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, германия, киев