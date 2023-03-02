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В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 02.03.2023 (обновлено: 11:20 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855279450.html
В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон
В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон - РИА Новости, 02.03.2023
В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон
Несмотря на поддержку Киева, Запад ждет, что президент Украины Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта, пишет немецкое издание... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:59
2023-03-02T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир зеленский
германия
киев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на поддержку Киева, Запад ждет, что президент Украины Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта, пишет немецкое издание Focus."Становится более ясно, чего хочет Запад. Несмотря на публичные заявления о верности и стойкости, Украине дают понять, что военная помощь ограничена по времени. От Зеленского ждут, что из "президента войны" он превратится в "президента мира", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в приватных разговорах канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон убеждают Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным. "Высокопоставленные французские чиновники считают, что у Украины нет шансов захватить Крым и полностью Донбасс", — резюмировалось в материале. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
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в мире, украина, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, германия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Германия, Киев
В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон

Focus: Запад ждет, что президент Украины Зеленский перейдет к переговорам с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на поддержку Киева, Запад ждет, что президент Украины Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта, пишет немецкое издание Focus.

"Становится более ясно, чего хочет Запад. Несмотря на публичные заявления о верности и стойкости, Украине дают понять, что военная помощь ограничена по времени. От Зеленского ждут, что из "президента войны" он превратится в "президента мира", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети
Вчера, 09:52
В статье отмечается, что в приватных разговорах канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон убеждают Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным.

"Высокопоставленные французские чиновники считают, что у Украины нет шансов захватить Крым и полностью Донбасс", — резюмировалось в материале.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийГерманияКиев
 
 
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