В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон
Focus: Запад ждет, что президент Украины Зеленский перейдет к переговорам с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на поддержку Киева, Запад ждет, что президент Украины Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта, пишет немецкое издание Focus.
"Становится более ясно, чего хочет Запад. Несмотря на публичные заявления о верности и стойкости, Украине дают понять, что военная помощь ограничена по времени. От Зеленского ждут, что из "президента войны" он превратится в "президента мира", — говорится в публикации.
"Становится более ясно, чего хочет Запад. Несмотря на публичные заявления о верности и стойкости, Украине дают понять, что военная помощь ограничена по времени. От Зеленского ждут, что из "президента войны" он превратится в "президента мира", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в приватных разговорах канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон убеждают Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным.
"Высокопоставленные французские чиновники считают, что у Украины нет шансов захватить Крым и полностью Донбасс", — резюмировалось в материале.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Высокопоставленные французские чиновники считают, что у Украины нет шансов захватить Крым и полностью Донбасс", — резюмировалось в материале.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.