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Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 02.03.2023 (обновлено: 10:43 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 02.03.2023
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:52
2023-03-02T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Киев "не выдержит" и Россия якобы "придет в страны НАТО". "Зеленский пытается такими заявлениями отчаянно хвататься за соломинку", — написал один из комментаторов. "Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить", — отметил другой. "Украина не входит в НАТО", — поддержал третий. "Кому он угрожает? Он получает сотни миллиардов от США. Требует еще больше и смеет угрожать", — поделился мнением еще один пользователь. "Всем следовало бы сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. НАТО должна выступать посредником, а не поставлять оружие Украине", — заключил читатель. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали угрозы президента Украины Зеленского в адрес США

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Киев "не выдержит" и Россия якобы "придет в страны НАТО".

"Зеленский пытается такими заявлениями отчаянно хвататься за соломинку", — написал один из комментаторов.
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"Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить", — отметил другой.
"Украина не входит в НАТО", — поддержал третий.
"Кому он угрожает? Он получает сотни миллиардов от США. Требует еще больше и смеет угрожать", — поделился мнением еще один пользователь.
"Всем следовало бы сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. НАТО должна выступать посредником, а не поставлять оружие Украине", — заключил читатель.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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