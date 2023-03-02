https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html

Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети

Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 02.03.2023

Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:52

2023-03-02T09:52

2023-03-02T10:43

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Киев "не выдержит" и Россия якобы "придет в страны НАТО". "Зеленский пытается такими заявлениями отчаянно хвататься за соломинку", — написал один из комментаторов. "Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить", — отметил другой. "Украина не входит в НАТО", — поддержал третий. "Кому он угрожает? Он получает сотни миллиардов от США. Требует еще больше и смеет угрожать", — поделился мнением еще один пользователь. "Всем следовало бы сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. НАТО должна выступать посредником, а не поставлять оружие Украине", — заключил читатель. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html

украина

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато