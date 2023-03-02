https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 02.03.2023
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:52
2023-03-02T09:52
2023-03-02T10:43
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Киев "не выдержит" и Россия якобы "придет в страны НАТО". "Зеленский пытается такими заявлениями отчаянно хвататься за соломинку", — написал один из комментаторов. "Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить", — отметил другой. "Украина не входит в НАТО", — поддержал третий. "Кому он угрожает? Он получает сотни миллиардов от США. Требует еще больше и смеет угрожать", — поделился мнением еще один пользователь. "Всем следовало бы сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. НАТО должна выступать посредником, а не поставлять оружие Украине", — заключил читатель. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Угрозы Зеленского в адрес США шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали угрозы президента Украины Зеленского в адрес США
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Киев "не выдержит" и Россия якобы "придет в страны НАТО".
"Зеленский пытается такими заявлениями отчаянно хвататься за соломинку", — написал один из комментаторов.
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному
"Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить", — отметил другой.
"Украина не входит в НАТО", — поддержал третий.
"Кому он угрожает? Он получает сотни миллиардов от США. Требует еще больше и смеет угрожать", — поделился мнением еще один пользователь.
"Всем следовало бы сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. НАТО должна выступать посредником, а не поставлять оружие Украине", — заключил читатель.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию
на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
NI: США должны принудить Украину к миру из-за приближения катастрофы