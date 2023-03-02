https://ria.ru/20230302/zavod-1855375369.html

В Бурятии реконструируют завод по разведению байкальского омуля

В Бурятии реконструируют завод по разведению байкальского омуля - РИА Новости, 02.03.2023

В Бурятии реконструируют завод по разведению байкальского омуля

Большереченский рыбоводный завод в Бурятии, специализирующийся на искусственном воспроизводстве байкальского омуля, будет реконструирован, работы завершатся в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:29

2023-03-02T14:29

2023-03-02T14:29

экономика

россия

иркутская область

виктория абрамченко

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Большереченский рыбоводный завод в Бурятии, специализирующийся на искусственном воспроизводстве байкальского омуля, будет реконструирован, работы завершатся в 2024 году, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Абрамченко посетила Большереченский рыбоводный завод в ходе рабочей поездки в Бурятию и Иркутскую область, сообщает пресс-служба кабмина. Завод специализируется на искусственном воспроизводстве байкальского омуля. Вице-премьер отметила, что в 2022 году на инкубацию было заложено рекордное количество икры омуля - около 1 миллиарда штук. Он отметила, что правительством в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология" выделены средства на реконструкцию предприятия. "Работы будут завершены в 2024 году. Реконструкция завода позволит увеличить мощность по выпуску личинок омуля в два с половиной раза: с 500 миллионов личинок до 1 миллиарда 250 миллионов личинок. Кроме того, впервые за последние 10 лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 миллиона штук молоди омуля, выживаемость которой выше личинок", - заявила Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении. Вице-премьер напомнила, что для восстановления запасов омуля была разработана целевая программа, которая будет включать в себя мероприятия по изучению и мониторингу запасов омуля, охране и искусственному воспроизводству. Отмечается, что, по экспертным оценкам, численность эндемика к 2022 году уже выросла на 50%. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что отраслевой научно-исследовательский институт будет проводить дополнительные исследования, которые позволят в том числе отследить состояние запасов омуля и его рост. "Для скорейшего восстановления запаса проведена большая работа с регионами, большую поддержку мы получили со стороны правительства России. Усилена работа рыбоохраны в том числе за счет улучшения материально-технического обеспечения. За счет бюджетного финансирования существенно увеличены объемы искусственного воспроизводства омуля. С момента установления запрета на промышленный лов в рамках искусственного воспроизводства выпущено более 2,3 миллиарда личинок", - заявил Шестаков, слова которого приводит пресс-служба кабмина.

https://ria.ru/20230220/baykal-1852228394.html

https://ria.ru/20230301/vylov-1855008353.html

россия

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, иркутская область, виктория абрамченко, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)