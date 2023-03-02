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Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье

Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье

Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:40

2023-03-02T09:40

2023-03-02T09:40

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

запорожье

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия