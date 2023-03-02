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Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/zaporozhe-1855275009.html
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:40
2023-03-02T09:40
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье

Рогов сообщил о массовых облавах, устроенных украинскими спецслужбами в городе Запорожье

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«
"На протяжении примерно четырех дней идут массовые облавы, задержаны несколько десятков человек за посты или лайки в соцсетях 2014-2016 годов. Среди задержанных есть отставные офицеры ВСУ. Люди задавали вопросы, почему началась война еще в 2014 году. Эти люди все задержаны и объявлены агентами Кремля", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 марта, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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