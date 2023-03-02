Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Рогов сообщил о массовых облавах, устроенных украинскими спецслужбами в городе Запорожье
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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"На протяжении примерно четырех дней идут массовые облавы, задержаны несколько десятков человек за посты или лайки в соцсетях 2014-2016 годов. Среди задержанных есть отставные офицеры ВСУ. Люди задавали вопросы, почему началась война еще в 2014 году. Эти люди все задержаны и объявлены агентами Кремля", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.