https://ria.ru/20230302/zapad-1855493407.html
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию - РИА Новости, 02.03.2023
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию
Запад имеет большой соблазн раздавить Россию, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:54
2023-03-02T21:54
2023-03-02T21:54
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад имеет большой соблазн раздавить Россию, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев написал, что поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением НАТО в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решения о поставке техники, будут рассматриваться как законная военная цель. "Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", - написал Медведев.
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В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию
Зампред Совбеза Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию