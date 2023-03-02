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Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию - РИА Новости, 02.03.2023
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21:54 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/zapad-1855493407.html
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию - РИА Новости, 02.03.2023
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию
Запад имеет большой соблазн раздавить Россию, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:54
2023-03-02T21:54
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад имеет большой соблазн раздавить Россию, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев написал, что поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением НАТО в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решения о поставке техники, будут рассматриваться как законная военная цель. "Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", - написал Медведев.
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в мире, россия, украина, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию

Зампред Совбеза Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад имеет большой соблазн раздавить Россию, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев написал, что поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением НАТО в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решения о поставке техники, будут рассматриваться как законная военная цель.
"Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", - написал Медведев.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям
Вчера, 19:43
 
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