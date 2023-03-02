https://ria.ru/20230302/zapad-1855493407.html

Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию

Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию - РИА Новости, 02.03.2023

Медведев заявил, что у Запада велик соблазн раздавить Россию

Запад имеет большой соблазн раздавить Россию, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:54

2023-03-02T21:54

2023-03-02T21:54

в мире

россия

украина

дмитрий медведев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад имеет большой соблазн раздавить Россию, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев написал, что поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением НАТО в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решения о поставке техники, будут рассматриваться как законная военная цель. "Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", - написал Медведев.

https://ria.ru/20230302/postavki-1855478359.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий медведев, нато