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У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор - РИА Новости, 02.03.2023
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11:55 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/zapad-1855315389.html
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор - РИА Новости, 02.03.2023
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор
Страны Запада отрезали себя от привычных каналов межгосударственных отношений, пытаясь командовать всем миром, что у них не получается, заявил глава... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:55
2023-03-02T11:55
россия
григорий карасин
в мире
совет федерации рф
большая двадцатка
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Запада отрезали себя от привычных каналов межгосударственных отношений, пытаясь командовать всем миром, что у них не получается, заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Запад себя от этого (межгосударственных отношений - ред.) отрезал, поставив в особое положение. Но командовать сверху всем миром явно не получается! А главное - под вопросом сама цель и методы её достижения", - написал он в своём Telegram-канале. Карасин отметил, что попытка блокады Западом России не удалась. "Есть, оказывается, остальной мир, желающий контактов с нами и между собой для решения сложных проблем и вообще предсказуемой международной жизни. Всё это проявилось в Дели на министерской встрече "двадцатки", где Сергей Лавров активно общается с коллегами, разъясняет и слушает. Словом, работают привычные каналы межгосударственных отношений", - подчеркнул политик. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров участвует в заседании глав МИД G20 в Дели.
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россия, григорий карасин, в мире, совет федерации рф, большая двадцатка
Россия, Григорий Карасин, В мире, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор

Сенатор Карасин: Запад отрезал себя от международных каналов, пытаясь командовать миром

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Запада отрезали себя от привычных каналов межгосударственных отношений, пытаясь командовать всем миром, что у них не получается, заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
"Запад себя от этого (межгосударственных отношений - ред.) отрезал, поставив в особое положение. Но командовать сверху всем миром явно не получается! А главное - под вопросом сама цель и методы её достижения", - написал он в своём Telegram-канале.
Карасин отметил, что попытка блокады Западом России не удалась. "Есть, оказывается, остальной мир, желающий контактов с нами и между собой для решения сложных проблем и вообще предсказуемой международной жизни. Всё это проявилось в Дели на министерской встрече "двадцатки", где Сергей Лавров активно общается с коллегами, разъясняет и слушает. Словом, работают привычные каналы межгосударственных отношений", - подчеркнул политик.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров участвует в заседании глав МИД G20 в Дели.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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РоссияГригорий КарасинВ миреСовет Федерации РФБольшая двадцатка
 
 
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