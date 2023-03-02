https://ria.ru/20230302/zapad-1855315389.html

У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор

У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор - РИА Новости, 02.03.2023

У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор

Страны Запада отрезали себя от привычных каналов межгосударственных отношений, пытаясь командовать всем миром, что у них не получается, заявил глава... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:55

2023-03-02T11:55

2023-03-02T11:55

россия

григорий карасин

в мире

совет федерации рф

большая двадцатка

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Запада отрезали себя от привычных каналов межгосударственных отношений, пытаясь командовать всем миром, что у них не получается, заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Запад себя от этого (межгосударственных отношений - ред.) отрезал, поставив в особое положение. Но командовать сверху всем миром явно не получается! А главное - под вопросом сама цель и методы её достижения", - написал он в своём Telegram-канале. Карасин отметил, что попытка блокады Западом России не удалась. "Есть, оказывается, остальной мир, желающий контактов с нами и между собой для решения сложных проблем и вообще предсказуемой международной жизни. Всё это проявилось в Дели на министерской встрече "двадцатки", где Сергей Лавров активно общается с коллегами, разъясняет и слушает. Словом, работают привычные каналы межгосударственных отношений", - подчеркнул политик. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров участвует в заседании глав МИД G20 в Дели.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, григорий карасин, в мире, совет федерации рф, большая двадцатка