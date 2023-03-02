https://ria.ru/20230302/zapad-1855315389.html
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор - РИА Новости, 02.03.2023
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор
Страны Запада отрезали себя от привычных каналов межгосударственных отношений, пытаясь командовать всем миром, что у них не получается, заявил глава... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:55
2023-03-02T11:55
2023-03-02T11:55
россия
григорий карасин
в мире
совет федерации рф
большая двадцатка
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Запада отрезали себя от привычных каналов межгосударственных отношений, пытаясь командовать всем миром, что у них не получается, заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Запад себя от этого (межгосударственных отношений - ред.) отрезал, поставив в особое положение. Но командовать сверху всем миром явно не получается! А главное - под вопросом сама цель и методы её достижения", - написал он в своём Telegram-канале. Карасин отметил, что попытка блокады Западом России не удалась. "Есть, оказывается, остальной мир, желающий контактов с нами и между собой для решения сложных проблем и вообще предсказуемой международной жизни. Всё это проявилось в Дели на министерской встрече "двадцатки", где Сергей Лавров активно общается с коллегами, разъясняет и слушает. Словом, работают привычные каналы межгосударственных отношений", - подчеркнул политик. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров участвует в заседании глав МИД G20 в Дели.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий карасин, в мире, совет федерации рф, большая двадцатка
Россия, Григорий Карасин, В мире, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка
У Запада не получается сверху командовать миром, заявил российский сенатор
Сенатор Карасин: Запад отрезал себя от международных каналов, пытаясь командовать миром