Захарова ответила на слова посла ФРГ по поводу подрывов "Северных потоков"
Захарова: посол ФРГ фон Гайр ушел от ответа на вопрос о подрыве "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила посла Германии в Москве Гезу Андреаса фон Гайра в уходе от ответа на вопрос о взрывах на газопроводах "Северный поток".
Как она отметила в своем Telegram-канале, немецкий дипломат в беседе с РБК объяснил молчание западных лидеров о подрыве двух подводных газовых магистралей тем, что расследование еще продолжается.
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"Как интересно получается: по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина. А по "Северным потокам" спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили", — говорится в публикации.
Захарова напомнила, что посольство Германии 9 сентября 2020 года опубликовало пресс-релиз с обвинениями в адрес России после госпитализации Навального. Однако на запросы Москвы об обстоятельствах произошедшего немецкие дипломаты так и не ответили.
"А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном", — констатировала официальный представитель МИД.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
В начале февраля американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.