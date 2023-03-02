https://ria.ru/20230302/vzryv-1855499899.html
В Коломне прогремел взрыв
В Коломне прогремел взрыв - РИА Новости, 02.03.2023
В Коломне прогремел взрыв
В Коломне прогремел взрыв, детали произошедшего пока неизвестны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T23:02
2023-03-02T23:02
2023-03-02T23:44
происшествия
коломна
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Коломне прогремел взрыв, детали произошедшего пока неизвестны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города."Пока нет. Экстренные службы выехали на место", — ответили в ведомстве на вопрос, есть ли более подробная информация о случившемся.Там добавили, что звук взрыва был слышен не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой.
https://ria.ru/20230302/vzryv-1855392755.html
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происшествия, коломна, россия
Происшествия, Коломна, Россия
В Коломне прогремел взрыв
В подмосковной Коломне прогремел взрыв
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Коломне прогремел взрыв, детали произошедшего пока неизвестны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Пока нет. Экстренные службы выехали на место", — ответили в ведомстве на вопрос, есть ли более подробная информация о случившемся.
Там добавили, что звук взрыва был слышен не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой.
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области