https://ria.ru/20230302/vybory-1855475722.html

Россия примет участие в выборах в Совет ООН, заявил Рябков

Россия примет участие в выборах в Совет ООН, заявил Рябков - РИА Новости, 02.03.2023

Россия примет участие в выборах в Совет ООН, заявил Рябков

Россия, несмотря на давление Запада, примет участие в выборах в Совет ООН по правам человека и в целом будет отстаивать принципы сотрудничества в совете, заявил РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:23

2023-03-02T19:23

2023-03-02T19:50

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Россия, несмотря на давление Запада, примет участие в выборах в Совет ООН по правам человека и в целом будет отстаивать принципы сотрудничества в совете, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что Россия была избрана в Совет ООН по правам человека в 2020 году и активно работала в нем до апреля 2022 года, когда неконсенсусной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой по инициативе США и их союзников, членство РФ в СПЧ было приостановлено."Такое решение стало в том числе результатом беспрецедентного политического давления и экономического шантажа со стороны "коллективного Запада" в отношении конструктивно настроенных государств перед голосованием в Генассамблее. Тем не менее, Россия продолжает активно участвовать в деятельности Совета в статусе наблюдателя. Нам небезразлична судьба этого ключевого правозащитного органа ООН, функционирование которого далеко от идеала", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека."Несмотря на беспрецедентное давление на Россию, мы намерены принять участие в предстоящих выборах в совет, которые состоятся осенью текущего года в ходе 78-й сессии ГА ООН. В любых обстоятельствах Россия будет последовательно отстаивать принципы сотрудничества и налаживания конструктивного взаимоуважительного диалога государств в совете в интересах поиска оптимального решения актуальных правозащитных проблем", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии ООН по правам человека. По его словам, Москва верит, что залогом эффективной реакции на современные вызовы в правозащитной сфере является коллективный ответ членов международного сообщества, учитывающий, а не игнорирующий интересы и подходы всех государств и групп государств.

https://ria.ru/20230302/postavki-1855478359.html

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