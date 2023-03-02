Украинский генерал заявил об обучении на Западе около 50 тысяч военных
Украинский генерал Назаров: на Западе прошли обучение примерно 50 тысяч военнослужащих ВСУ
© Фото : Ministry of DefenceУкраинские военные прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2
© Фото : Ministry of Defence
Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Примерно 50 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО, заявил в интервью Spiegel украинский генерал Виктор Назаров.
По его словам, за последние полгода сформировалась система, благодаря которой военные, получившие знания у западных партнеров, могут сами проводить тренировки для сослуживцев. Как показывает практика, украинские военные овладевают различным оружием в сравнительно короткие сроки, продолжил собеседник журнала.
Генерал посетовал, что некоторые из поставленных Киеву систем вооружения довольно старые и перед вводом в эксплуатацию требуют технического ремонта.
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"Иногда техническая документация отсутствует или ее еще предстоит перевести", — подчеркнул Назаров.
При этом самая сложная проблема — вопрос боеприпасов, добавил военный.
"Боеприпасы наших западных партнеров эффективны и мощны, но их количество намного меньше того, которое нам нужно. Вот почему русские имеют преимущество в огневой мощи в таких районах, как Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). В западной прессе сообщалось, что в США производится 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц. Теперь планируется увеличить производство до 90 тысяч. Что такое 14 тысяч снарядов? Столько мы расходуем за три дня", — заявил генерал.
Spiegel назвал Назарова военным советником, консультирующим главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также им передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для российской армии. Дипломат указывал, что США и их союзники напрямую участвуют в конфликте не только военной помощью, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.