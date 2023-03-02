https://ria.ru/20230302/vsu-1855458576.html

Украинский генерал заявил об обучении на Западе около 50 тысяч военных

Украинский генерал заявил об обучении на Западе около 50 тысяч военных - РИА Новости, 02.03.2023

Украинский генерал заявил об обучении на Западе около 50 тысяч военных

Примерно 50 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО, заявил в интервью Spiegel украинский генерал Виктор Назаров. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:17

2023-03-02T18:17

2023-03-02T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор назаров

вооруженные силы украины

нато

валерий залужный

сергей лавров

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Примерно 50 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО, заявил в интервью Spiegel украинский генерал Виктор Назаров.По его словам, за последние полгода сформировалась система, благодаря которой военные, получившие знания у западных партнеров, могут сами проводить тренировки для сослуживцев. Как показывает практика, украинские военные овладевают различным оружием в сравнительно короткие сроки, продолжил собеседник журнала.Генерал посетовал, что некоторые из поставленных Киеву систем вооружения довольно старые и перед вводом в эксплуатацию требуют технического ремонта.При этом самая сложная проблема — вопрос боеприпасов, добавил военный."Боеприпасы наших западных партнеров эффективны и мощны, но их количество намного меньше того, которое нам нужно. Вот почему русские имеют преимущество в огневой мощи в таких районах, как Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). В западной прессе сообщалось, что в США производится 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц. Теперь планируется увеличить производство до 90 тысяч. Что такое 14 тысяч снарядов? Столько мы расходуем за три дня", — заявил генерал.Spiegel назвал Назарова военным советником, консультирующим главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для российской армии. Дипломат указывал, что США и их союзники напрямую участвуют в конфликте не только военной помощью, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230228/f-16-1854963114.html

https://ria.ru/20230220/vsu-1853142740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор назаров, вооруженные силы украины, нато, валерий залужный, сергей лавров, киев, сша