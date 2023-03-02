https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html

"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме

"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме - РИА Новости, 02.03.2023

"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме

Долгий процесс оформления контрактов по поставкам боеприпасов в Соединенных Штатах приведет к тому, что предоставляемая ВСУ техника окажется бесполезной, пишет... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:15

2023-03-02T15:15

2023-03-02T15:51

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Долгий процесс оформления контрактов по поставкам боеприпасов в Соединенных Штатах приведет к тому, что предоставляемая ВСУ техника окажется бесполезной, пишет обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek."Без боеприпасов такие системы, как основной боевой танк M1 Abrams, танк Bradley и целый ряд артиллерийских орудий, находящихся на вооружении Украины, бесполезны", — отметил он.По словам журналиста, главная проблема кроется в том, что процесс заключения контрактов между Пентагоном и частной промышленностью занимает много времени. Так, за последние десять лет время обсуждения поставок боеприпасов увеличилось примерно с 200 до более чем 400 дней.Как отметил Ларсон, эти сроки свидетельствуют о том, что возможностей США недостаточно для удовлетворения потребностей союзников."Гипотетический контракт, рассмотренный в первый день конфликта, скорее всего, еще не был бы заключен, не говоря уже о том, что ни один из боеприпасов не был бы доставлен к театру военных действий", — привел пример обозреватель.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html

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в мире, украина, сша, москва, калеб ларсон, вооруженные силы украины, пентагон, нато, сергей лавров