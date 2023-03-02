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"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме - РИА Новости, 02.03.2023
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15:15 02.03.2023 (обновлено: 15:51 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html
"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме
"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме - РИА Новости, 02.03.2023
"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме
Долгий процесс оформления контрактов по поставкам боеприпасов в Соединенных Штатах приведет к тому, что предоставляемая ВСУ техника окажется бесполезной, пишет... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:15
2023-03-02T15:51
в мире
украина
сша
москва
калеб ларсон
вооруженные силы украины
пентагон
нато
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Долгий процесс оформления контрактов по поставкам боеприпасов в Соединенных Штатах приведет к тому, что предоставляемая ВСУ техника окажется бесполезной, пишет обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek."Без боеприпасов такие системы, как основной боевой танк M1 Abrams, танк Bradley и целый ряд артиллерийских орудий, находящихся на вооружении Украины, бесполезны", — отметил он.По словам журналиста, главная проблема кроется в том, что процесс заключения контрактов между Пентагоном и частной промышленностью занимает много времени. Так, за последние десять лет время обсуждения поставок боеприпасов увеличилось примерно с 200 до более чем 400 дней.Как отметил Ларсон, эти сроки свидетельствуют о том, что возможностей США недостаточно для удовлетворения потребностей союзников."Гипотетический контракт, рассмотренный в первый день конфликта, скорее всего, еще не был бы заключен, не говоря уже о том, что ни один из боеприпасов не был бы доставлен к театру военных действий", — привел пример обозреватель.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, москва, калеб ларсон, вооруженные силы украины, пентагон, нато, сергей лавров
В мире, Украина, США, Москва, Калеб Ларсон, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, Сергей Лавров
"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме

Newsweek: длительный процесс поставок боеприпасов делает технику НАТО бесполезной для ВСУ

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Долгий процесс оформления контрактов по поставкам боеприпасов в Соединенных Штатах приведет к тому, что предоставляемая ВСУ техника окажется бесполезной, пишет обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek.
"Без боеприпасов такие системы, как основной боевой танк M1 Abrams, танк Bradley и целый ряд артиллерийских орудий, находящихся на вооружении Украины, бесполезны", — отметил он.

M1 Abrams — основной американский боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и других ближневосточных стран. Один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны.

По словам журналиста, главная проблема кроется в том, что процесс заключения контрактов между Пентагоном и частной промышленностью занимает много времени. Так, за последние десять лет время обсуждения поставок боеприпасов увеличилось примерно с 200 до более чем 400 дней.
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Как отметил Ларсон, эти сроки свидетельствуют о том, что возможностей США недостаточно для удовлетворения потребностей союзников.
"Гипотетический контракт, рассмотренный в первый день конфликта, скорее всего, еще не был бы заключен, не говоря уже о том, что ни один из боеприпасов не был бы доставлен к театру военных действий", — привел пример обозреватель.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаСШАМоскваКалеб ЛарсонВооруженные силы УкраиныПентагонНАТОСергей Лавров
 
 
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