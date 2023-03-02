"Будут бесполезны". В США призвали ВСУ готовиться к новой проблеме
Newsweek: длительный процесс поставок боеприпасов делает технику НАТО бесполезной для ВСУ
© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Долгий процесс оформления контрактов по поставкам боеприпасов в Соединенных Штатах приведет к тому, что предоставляемая ВСУ техника окажется бесполезной, пишет обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek.
"Без боеприпасов такие системы, как основной боевой танк M1 Abrams, танк Bradley и целый ряд артиллерийских орудий, находящихся на вооружении Украины, бесполезны", — отметил он.
M1 Abrams — основной американский боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и других ближневосточных стран. Один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны.
По словам журналиста, главная проблема кроется в том, что процесс заключения контрактов между Пентагоном и частной промышленностью занимает много времени. Так, за последние десять лет время обсуждения поставок боеприпасов увеличилось примерно с 200 до более чем 400 дней.
Как отметил Ларсон, эти сроки свидетельствуют о том, что возможностей США недостаточно для удовлетворения потребностей союзников.
"Гипотетический контракт, рассмотренный в первый день конфликта, скорее всего, еще не был бы заключен, не говоря уже о том, что ни один из боеприпасов не был бы доставлен к театру военных действий", — привел пример обозреватель.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
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