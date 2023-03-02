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Украина перебрасывает войска через Николаев к границе с Молдавией

Украина перебрасывает войска через Николаев к границе с Молдавией - РИА Новости, 02.03.2023

Украина перебрасывает войска через Николаев к границе с Молдавией

Киевский режим на фоне обострения ситуации вокруг Приднестровья перебрасывает военную технику и личный состав через Николаев в сторону Одессы, группировка... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:38

2023-03-02T14:38

2023-03-02T15:14

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Киевский режим на фоне обострения ситуации вокруг Приднестровья перебрасывает военную технику и личный состав через Николаев в сторону Одессы, группировка собирается в районе города Рени Одесской области, который расположен вблизи границ Украины с Молдавией и Румынией, рассказал РИА Новости активист Николаевского подполья. "Хочу сказать пару слов по проводу Приднестровья. Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы. Делают они это ночью по отремонтированному мосту в Затоке. Туда, кстати, вчера (28 февраля – ред.) приехало несколько фур - едут еле-еле, обычно так они везут что-то тяжелое под тентами. Знаю, что они базируются в городе Рени, а там получают дальнейшие указания", - сказал собеседник агентства в переданном в четверг видео, которое было записано накануне. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Однако пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в понедельник, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

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Активисты николаевского подполья о переброске войск ВСУ в Одесскую область Активисты николаевского подполья о переброске войск ВСУ в Одесскую область 2023-03-02T14:38 true PT0M34S

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Кирилл Волков

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