https://ria.ru/20230302/vsu-1855378322.html
Украина перебрасывает войска через Николаев к границе с Молдавией
Украина перебрасывает войска через Николаев к границе с Молдавией - РИА Новости, 02.03.2023
Украина перебрасывает войска через Николаев к границе с Молдавией
Киевский режим на фоне обострения ситуации вокруг Приднестровья перебрасывает военную технику и личный состав через Николаев в сторону Одессы, группировка... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:38
2023-03-02T14:38
2023-03-02T15:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
молдавия
румыния
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Киевский режим на фоне обострения ситуации вокруг Приднестровья перебрасывает военную технику и личный состав через Николаев в сторону Одессы, группировка собирается в районе города Рени Одесской области, который расположен вблизи границ Украины с Молдавией и Румынией, рассказал РИА Новости активист Николаевского подполья. "Хочу сказать пару слов по проводу Приднестровья. Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы. Делают они это ночью по отремонтированному мосту в Затоке. Туда, кстати, вчера (28 февраля – ред.) приехало несколько фур - едут еле-еле, обычно так они везут что-то тяжелое под тентами. Знаю, что они базируются в городе Рени, а там получают дальнейшие указания", - сказал собеседник агентства в переданном в четверг видео, которое было записано накануне. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Однако пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в понедельник, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html
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Активисты николаевского подполья о переброске войск ВСУ в Одесскую область
Активисты николаевского подполья о переброске войск ВСУ в Одесскую область
2023-03-02T14:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украина перебрасывает войска через Николаев к границе с Молдавией
Николаевское подполье сообщило о переброске ВСУ к границе с Молдавией и Румынией