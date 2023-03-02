https://ria.ru/20230302/vosstanovlenie-1855338793.html

Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста

Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста - РИА Новости, 02.03.2023

Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста

Высокий уровень координации работы участников проекта, грамотная консолидация ресурсов и применение оригинальных инженерных решений позволили обеспечить... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:10

2023-03-02T13:10

2023-03-02T13:10

марат хуснуллин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

россия

крымский мост

теракт на крымском мосту

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Высокий уровень координации работы участников проекта, грамотная консолидация ресурсов и применение оригинальных инженерных решений позволили обеспечить уникально высокие темпы восстановления Крымского моста, считают эксперты.Как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас запущено автомобильное движение по всем полосам моста. Строителям потребовалось заменить по 4 пролетных строения на обеих сторонах моста, уложить асфальтобетонное покрытие и установить мачты освещения. Благодаря слаженной работе с Росавтодором и подрядчиками, удалось осуществить весь комплекс мер за 4,5 месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года.По словам директора по развитию компании Systems Technologies Construction (ООО "СТС") Анатолия Оленева, быстрое восстановление разрушенного в результате диверсии Крымского моста потребовало, прежде всего, от государства оперативной консолидации всех необходимых для решения этой сложной и важной задачи ресурсов."При составлении оперативного плана специалисты использовали проектные материалы, относящиеся к возведению Крымского моста. Были задействованы результаты государственных экспертиз материалов, оборудования, геодезические исследования. Весь этот научно-производственный "багаж" в обязательном порядке сохраняется во всех сферах строительства", - приводит слова Оленева портал стройкомплекса РФ.Он отметил, что для ускорения работ применялись нестандартные и оригинальные инженерные решения. "Например, обычно для осуществления бетонирования при замене пролетов проезжей части используются уже готовые армокаркасы, заранее собранные на производстве и доставленные в готовом виде на объект. При восстановлении Крымского моста сборка армокаркасов происходила на месте", - пояснил он.Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, в свою очередь, что успех восстановительных работ, проведенных в сложнейших технических и погодных условиях, стал возможным благодаря четкому плану, разработанному специальной комиссией, которая в первые дни после диверсии была создана по поручению президента России и которую возглавил вице-премьер Хуснуллин.Он подчеркнул, что задачу затрудняла и необходимость работы с сохранением движения по мосту, а также сезон осенних штормов. При первоначальном строительстве техника передвигалась по технологическому мосту, сейчас пришлось производить монтаж плавучими кранами."Металлоконструкции также были изготовлены в максимально оперативные сроки. Их поставили с заводов трех крупнейших металлопроизводителей в России – из Тюмени, Кургана и Воронежа. Сборка велась прямо на месте ремонта", - цитируется на портале комментарий Сафонова.

https://ria.ru/20230223/most-1853950404.html

https://ria.ru/20230223/most-1853952763.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), россия, крымский мост, теракт на крымском мосту