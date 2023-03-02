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Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста - РИА Новости, 02.03.2023
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13:10 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/vosstanovlenie-1855338793.html
Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста
Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста - РИА Новости, 02.03.2023
Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста
Высокий уровень координации работы участников проекта, грамотная консолидация ресурсов и применение оригинальных инженерных решений позволили обеспечить... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:10
2023-03-02T13:10
марат хуснуллин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
россия
крымский мост
теракт на крымском мосту
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Высокий уровень координации работы участников проекта, грамотная консолидация ресурсов и применение оригинальных инженерных решений позволили обеспечить уникально высокие темпы восстановления Крымского моста, считают эксперты.Как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас запущено автомобильное движение по всем полосам моста. Строителям потребовалось заменить по 4 пролетных строения на обеих сторонах моста, уложить асфальтобетонное покрытие и установить мачты освещения. Благодаря слаженной работе с Росавтодором и подрядчиками, удалось осуществить весь комплекс мер за 4,5 месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года.По словам директора по развитию компании Systems Technologies Construction (ООО "СТС") Анатолия Оленева, быстрое восстановление разрушенного в результате диверсии Крымского моста потребовало, прежде всего, от государства оперативной консолидации всех необходимых для решения этой сложной и важной задачи ресурсов."При составлении оперативного плана специалисты использовали проектные материалы, относящиеся к возведению Крымского моста. Были задействованы результаты государственных экспертиз материалов, оборудования, геодезические исследования. Весь этот научно-производственный "багаж" в обязательном порядке сохраняется во всех сферах строительства", - приводит слова Оленева портал стройкомплекса РФ.Он отметил, что для ускорения работ применялись нестандартные и оригинальные инженерные решения. "Например, обычно для осуществления бетонирования при замене пролетов проезжей части используются уже готовые армокаркасы, заранее собранные на производстве и доставленные в готовом виде на объект. При восстановлении Крымского моста сборка армокаркасов происходила на месте", - пояснил он.Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, в свою очередь, что успех восстановительных работ, проведенных в сложнейших технических и погодных условиях, стал возможным благодаря четкому плану, разработанному специальной комиссией, которая в первые дни после диверсии была создана по поручению президента России и которую возглавил вице-премьер Хуснуллин.Он подчеркнул, что задачу затрудняла и необходимость работы с сохранением движения по мосту, а также сезон осенних штормов. При первоначальном строительстве техника передвигалась по технологическому мосту, сейчас пришлось производить монтаж плавучими кранами."Металлоконструкции также были изготовлены в максимально оперативные сроки. Их поставили с заводов трех крупнейших металлопроизводителей в России – из Тюмени, Кургана и Воронежа. Сборка велась прямо на месте ремонта", - цитируется на портале комментарий Сафонова.
https://ria.ru/20230223/most-1853950404.html
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марат хуснуллин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), россия, крымский мост, теракт на крымском мосту
Марат Хуснуллин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Россия, Крымский мост, Теракт на Крымском мосту

Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Высокий уровень координации работы участников проекта, грамотная консолидация ресурсов и применение оригинальных инженерных решений позволили обеспечить уникально высокие темпы восстановления Крымского моста, считают эксперты.
Как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас запущено автомобильное движение по всем полосам моста. Строителям потребовалось заменить по 4 пролетных строения на обеих сторонах моста, уложить асфальтобетонное покрытие и установить мачты освещения. Благодаря слаженной работе с Росавтодором и подрядчиками, удалось осуществить весь комплекс мер за 4,5 месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года.
По словам директора по развитию компании Systems Technologies Construction (ООО "СТС") Анатолия Оленева, быстрое восстановление разрушенного в результате диверсии Крымского моста потребовало, прежде всего, от государства оперативной консолидации всех необходимых для решения этой сложной и важной задачи ресурсов.
"При составлении оперативного плана специалисты использовали проектные материалы, относящиеся к возведению Крымского моста. Были задействованы результаты государственных экспертиз материалов, оборудования, геодезические исследования. Весь этот научно-производственный "багаж" в обязательном порядке сохраняется во всех сферах строительства", - приводит слова Оленева портал стройкомплекса РФ.
Автомобильное движение по Крымскому мосту
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Он отметил, что для ускорения работ применялись нестандартные и оригинальные инженерные решения. "Например, обычно для осуществления бетонирования при замене пролетов проезжей части используются уже готовые армокаркасы, заранее собранные на производстве и доставленные в готовом виде на объект. При восстановлении Крымского моста сборка армокаркасов происходила на месте", - пояснил он.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, в свою очередь, что успех восстановительных работ, проведенных в сложнейших технических и погодных условиях, стал возможным благодаря четкому плану, разработанному специальной комиссией, которая в первые дни после диверсии была создана по поручению президента России и которую возглавил вице-премьер Хуснуллин.
Он подчеркнул, что задачу затрудняла и необходимость работы с сохранением движения по мосту, а также сезон осенних штормов. При первоначальном строительстве техника передвигалась по технологическому мосту, сейчас пришлось производить монтаж плавучими кранами.
"Металлоконструкции также были изготовлены в максимально оперативные сроки. Их поставили с заводов трех крупнейших металлопроизводителей в России – из Тюмени, Кургана и Воронежа. Сборка велась прямо на месте ремонта", - цитируется на портале комментарий Сафонова.
Надвижка третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста
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Марат ХуснуллинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)РоссияКрымский мостТеракт на Крымском мосту
 
 
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