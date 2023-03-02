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Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком - РИА Новости, 02.03.2023
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11:57 02.03.2023 (обновлено: 13:32 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/voronka-1855315999.html
Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком
Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком - РИА Новости, 02.03.2023
Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком
В 600 метрах от населенного пункта Березовский в Киреевском районе Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, пострадавших и разрушений нет, сообщили... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:57
2023-03-02T13:32
происшествия
тульская область
специальная военная операция на украине
березовский
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В 600 метрах от населенного пункта Березовский в Киреевском районе Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, пострадавших и разрушений нет, сообщили власти региона.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости рассказали, что в 8.16 местный житель позвонил по номеру 112 "и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский". Была обнаружена воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, фрагменты металлических предметов. Место сейчас оцеплено, работают взрывотехники и эксперты."Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.
https://ria.ru/20230302/diversanty-1855309715.html
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происшествия, тульская область, березовский, россия
Происшествия, Тульская область, Специальная военная операция на Украине, Березовский, Россия
Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком

Власти Тульской области подтвердили, что в 600 метрах от поселка Березовский нашли воронку

© Фото очевидцаВоронка от взрыва в Тульской области
Воронка от взрыва в Тульской области
© Фото очевидца
Воронка от взрыва в Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В 600 метрах от населенного пункта Березовский в Киреевском районе Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, пострадавших и разрушений нет, сообщили власти региона.
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости рассказали, что в 8.16 местный житель позвонил по номеру 112 "и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский". Была обнаружена воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, фрагменты металлических предметов. Место сейчас оцеплено, работают взрывотехники и эксперты.
"Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.
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