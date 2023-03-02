https://ria.ru/20230302/voronka-1855315999.html

Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком

Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком - РИА Новости, 02.03.2023

Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки рядом с поселком

В 600 метрах от населенного пункта Березовский в Киреевском районе Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, пострадавших и разрушений нет, сообщили... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:57

2023-03-02T11:57

2023-03-02T13:32

происшествия

тульская область

специальная военная операция на украине

березовский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855315686_0:461:781:900_1920x0_80_0_0_37b35c5806d9ea9f2a127f2392e24946.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В 600 метрах от населенного пункта Березовский в Киреевском районе Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, пострадавших и разрушений нет, сообщили власти региона.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости рассказали, что в 8.16 местный житель позвонил по номеру 112 "и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский". Была обнаружена воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, фрагменты металлических предметов. Место сейчас оцеплено, работают взрывотехники и эксперты."Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.

https://ria.ru/20230302/diversanty-1855309715.html

тульская область

березовский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тульская область, березовский, россия