https://ria.ru/20230302/voronka-1855314303.html

Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса

Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса - РИА Новости, 02.03.2023

Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса

Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:51

2023-03-02T11:51

2023-03-02T11:58

тула

тульская область

березовский

киреевский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855315686_0:461:781:900_1920x0_80_0_0_37b35c5806d9ea9f2a127f2392e24946.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного боеприпаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какого именно. Он добавил, что на месте ЧП сейчас работают специалисты следственно-оперативной группы и взрывотехники.

https://ria.ru/20230301/eysk-1855087102.html

тула

тульская область

березовский

киреевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тула, тульская область, березовский, киреевский район, происшествия