Рейтинг@Mail.ru
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 02.03.2023 (обновлено: 11:58 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/voronka-1855314303.html
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса - РИА Новости, 02.03.2023
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса
Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:51
2023-03-02T11:58
тула
тульская область
березовский
киреевский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855315686_0:461:781:900_1920x0_80_0_0_37b35c5806d9ea9f2a127f2392e24946.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного боеприпаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какого именно. Он добавил, что на месте ЧП сейчас работают специалисты следственно-оперативной группы и взрывотехники.
https://ria.ru/20230301/eysk-1855087102.html
тула
тульская область
березовский
киреевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855315686_0:388:781:973_1920x0_80_0_0_b0d8114a30354b11a17d9709393bc6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, тульская область, березовский, киреевский район, происшествия
Тула, Тульская область, Березовский, Киреевский район, Происшествия
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса

Экстренные службы: воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса

© Фото очевидцаВоронка от взрыва в Тульской области
Воронка от взрыва в Тульской области
© Фото очевидца
Воронка от взрыва в Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного боеприпаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какого именно.
Он добавил, что на месте ЧП сейчас работают специалисты следственно-оперативной группы и взрывотехники.
Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Власти Ейского района Кубани опровергли фейк о планируемой эвакуации
1 марта, 12:58
 
ТулаТульская областьБерезовскийКиреевский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала