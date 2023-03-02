https://ria.ru/20230302/voronka-1855314303.html
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса - РИА Новости, 02.03.2023
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса
Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:51
2023-03-02T11:51
2023-03-02T11:58
тула
тульская область
березовский
киреевский район
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного боеприпаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какого именно. Он добавил, что на месте ЧП сейчас работают специалисты следственно-оперативной группы и взрывотехники.
https://ria.ru/20230301/eysk-1855087102.html
тула
тульская область
березовский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, тульская область, березовский, киреевский район, происшествия
Тула, Тульская область, Березовский, Киреевский район, Происшествия
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса
Экстренные службы: воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воронка возле поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва неустановленного боеприпаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какого именно.
Он добавил, что на месте ЧП сейчас работают специалисты следственно-оперативной группы и взрывотехники.
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