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ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 02.03.2023
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14:42 02.03.2023 (обновлено: 16:22 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/vks-1855380009.html
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 02.03.2023
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский Су-24, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:42
2023-03-02T16:22
специальная военная операция на украине
россия
су-24
су-25
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский Су-24, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Кураховка (также ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8, отмечает МО РФ. А средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области - самолет Су-25.За сутки также удалось сбить один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, ДНР и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 393 украинских военных самолета, 212 вертолетов, 3295 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8105 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4247 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8665 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855379687.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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россия, су-24, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-24, Су-25, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России украинских Су-24, Су-25 и Ми-8

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФронтовые бомбардировщики Су-24М
Фронтовые бомбардировщики Су-24М - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фронтовые бомбардировщики Су-24М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский Су-24, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
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Кроме того, в районе населенного пункта Кураховка (также ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8, отмечает МО РФ. А средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области - самолет Су-25.
За сутки также удалось сбить один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 393 украинских военных самолета, 212 вертолетов, 3295 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8105 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4247 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8665 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-24Су-25Ми-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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