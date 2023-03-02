https://ria.ru/20230302/vks-1855380009.html

ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 02.03.2023

ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский Су-24, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:42

2023-03-02T14:42

2023-03-02T16:22

специальная военная операция на украине

россия

су-24

су-25

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский Су-24, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Кураховка (также ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8, отмечает МО РФ. А средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области - самолет Су-25.За сутки также удалось сбить один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, ДНР и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 393 украинских военных самолета, 212 вертолетов, 3295 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8105 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4247 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8665 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855379687.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

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россия, су-24, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина