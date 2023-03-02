https://ria.ru/20230302/virus-1855482914.html

Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна

Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна - РИА Новости, 02.03.2023

Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна

США пока не удалось до конца определить источник возникновения коронавируса, версия с лабораторной утечкой представляется "очень реальной, но не окончательной", РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:07

2023-03-02T20:07

2023-03-02T20:26

в мире

сша

ухань

энтони блинкен

распространение коронавируса

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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США пока не удалось до конца определить источник возникновения коронавируса, версия с лабораторной утечкой представляется "очень реальной, но не окончательной", заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."По результатам интенсивных исследований ряд наших ведомств утверждают, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухане. Другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухане. Ни одно из ведомств не может вынести окончательного суждения. Поэтому, мы не можем заявить с уверенностью в пользу того или иного варианта. Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной", - сказал Блинкен в интервью авторитетному индийскому журналу India Today.При этом он отметил, что данный вопрос следует рассматривать отдельно от того, стремилась ли какая-либо из стран намеренно распространить коронавирус в рамках реализации своей программы биологического оружия."Насколько мне известно, ни одно из наших ведомств не нашло свидетельств в пользу того, что это было так", - резюмировал глава американской дипломатии.

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

https://ria.ru/20230302/covid-19-1855322134.html

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в мире, сша, ухань, энтони блинкен, распространение коронавируса