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Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна - РИА Новости, 02.03.2023
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20:07 02.03.2023 (обновлено: 20:26 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/virus-1855482914.html
Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна
Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна - РИА Новости, 02.03.2023
Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна
США пока не удалось до конца определить источник возникновения коронавируса, версия с лабораторной утечкой представляется "очень реальной, но не окончательной", РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:07
2023-03-02T20:26
в мире
сша
ухань
энтони блинкен
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США пока не удалось до конца определить источник возникновения коронавируса, версия с лабораторной утечкой представляется "очень реальной, но не окончательной", заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."По результатам интенсивных исследований ряд наших ведомств утверждают, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухане. Другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухане. Ни одно из ведомств не может вынести окончательного суждения. Поэтому, мы не можем заявить с уверенностью в пользу того или иного варианта. Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной", - сказал Блинкен в интервью авторитетному индийскому журналу India Today.При этом он отметил, что данный вопрос следует рассматривать отдельно от того, стремилась ли какая-либо из стран намеренно распространить коронавирус в рамках реализации своей программы биологического оружия."Насколько мне известно, ни одно из наших ведомств не нашло свидетельств в пользу того, что это было так", - резюмировал глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html
https://ria.ru/20230302/covid-19-1855322134.html
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в мире, сша, ухань, энтони блинкен, распространение коронавируса
В мире, США, Ухань, Энтони Блинкен, Распространение коронавируса
Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 не окончательна

Блинкен заявил, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 реальна, но не окончательна

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США пока не удалось до конца определить источник возникновения коронавируса, версия с лабораторной утечкой представляется "очень реальной, но не окончательной", заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"По результатам интенсивных исследований ряд наших ведомств утверждают, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухане. Другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухане. Ни одно из ведомств не может вынести окончательного суждения. Поэтому, мы не можем заявить с уверенностью в пользу того или иного варианта. Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной", - сказал Блинкен в интервью авторитетному индийскому журналу India Today.
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При этом он отметил, что данный вопрос следует рассматривать отдельно от того, стремилась ли какая-либо из стран намеренно распространить коронавирус в рамках реализации своей программы биологического оружия.
"Насколько мне известно, ни одно из наших ведомств не нашло свидетельств в пользу того, что это было так", - резюмировал глава американской дипломатии.
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В миреСШАУханьЭнтони БлинкенРаспространение коронавируса
 
 
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