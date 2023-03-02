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В Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.03.2023
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15:45 02.03.2023 (обновлено: 15:57 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/vandal-1855400813.html
В Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны
В Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.03.2023
В Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны
Неизвестные в Кисловодске осквернили надгробия на месте захоронения солдат Великой Отечественной войны, сообщил глава города Евгений Моисеев. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:45
2023-03-02T15:57
кисловодск
россия
происшествия
вандализм
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ПЯТИГОРСК, 2 мар - РИА Новости. Неизвестные в Кисловодске осквернили надгробия на месте захоронения солдат Великой Отечественной войны, сообщил глава города Евгений Моисеев. "Только полное ничтожество борется с могилами усопших героев. Сегодня неизвестные осквернили некрополь, который находится рядом с Вечным огнем и мемориалом "Солдатам Родины". Здесь похоронены умершие от ран в госпиталях, бойцы, защищавшие нашу страну во время Великой Отечественной войны", - написал Моисеев в своём Telegram-канале. Глава Кисловодска разместил несколько снимков к посту, на них - рядом с надгробиями лежат оторванные таблички с именами. По его словам, 50 лет назад рядом с Воинским кладбищем был открыт мемориальный комплекс "Солдатам Родины", в этом месте проходят главные городские мероприятия в честь Дня Победы. "В ближайшее время всё восстановим. Найдём и накажем подлецов. Расследованием сегодняшнего акта вандализма занимаются компетентные органы", - подчеркнул глава города.
https://ria.ru/20230213/mogila-1851691136.html
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кисловодск, россия, происшествия, вандализм
Кисловодск, Россия, Происшествия, Вандализм
В Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны

Мэр Кисловодска Моисеев: вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны

© Фото : @moiseev_eugene / TelegramОскверненные вандалами могилы в некрополе возле Вечного огня и мемориала "Солдатам Родины" в Кисловодске
Оскверненные вандалами могилы в некрополе возле Вечного огня и мемориала Солдатам Родины в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : @moiseev_eugene / Telegram
Оскверненные вандалами могилы в некрополе возле Вечного огня и мемориала "Солдатам Родины" в Кисловодске
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 мар - РИА Новости. Неизвестные в Кисловодске осквернили надгробия на месте захоронения солдат Великой Отечественной войны, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"Только полное ничтожество борется с могилами усопших героев. Сегодня неизвестные осквернили некрополь, который находится рядом с Вечным огнем и мемориалом "Солдатам Родины". Здесь похоронены умершие от ран в госпиталях, бойцы, защищавшие нашу страну во время Великой Отечественной войны", - написал Моисеев в своём Telegram-канале.
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Глава Кисловодска разместил несколько снимков к посту, на них - рядом с надгробиями лежат оторванные таблички с именами.
По его словам, 50 лет назад рядом с Воинским кладбищем был открыт мемориальный комплекс "Солдатам Родины", в этом месте проходят главные городские мероприятия в честь Дня Победы.
"В ближайшее время всё восстановим. Найдём и накажем подлецов. Расследованием сегодняшнего акта вандализма занимаются компетентные органы", - подчеркнул глава города.
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КисловодскРоссияПроисшествияВандализм
 
 
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