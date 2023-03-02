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Шадаев назвал дискуссию о штрафах за утечку данных тяжелой - РИА Новости, 02.03.2023
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15:18 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/utechka-1855393302.html
Шадаев назвал дискуссию о штрафах за утечку данных тяжелой
Шадаев назвал дискуссию о штрафах за утечку данных тяжелой - РИА Новости, 02.03.2023
Шадаев назвал дискуссию о штрафах за утечку данных тяжелой
Глава Минцифры России Максут Шадаев назвал тяжелой дискуссию по законопроекту об оборотных штрафах за утечку персональных данных из-за сложностей с механизмами... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:18
2023-03-02T15:18
россия
экономика
максут шадаев
владимир путин
михаил мишустин
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев назвал тяжелой дискуссию по законопроекту об оборотных штрафах за утечку персональных данных из-за сложностей с механизмами по компенсации ущерба пострадавшим. "Там очень тяжелая сейчас дискуссия", - сказал Шадаев журналистам в ответ на вопрос о состоянии законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных. По его словам, сложности заключаются в "механизмах компенсации ущерба пострадавшим". "Сложно сейчас формализовать механику", - отметил он. В середине января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда в Минцифры отмечали, что законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваются все поступившие предложения. Минцифры в конце прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном - оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. Также предлагалось ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы досудебная компенсация ущерба минимум двум третям пострадавших граждан.
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россия, экономика, максут шадаев, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Экономика, Максут Шадаев, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Шадаев назвал дискуссию о штрафах за утечку данных тяжелой

Шадаев назвал дискуссию по законопроекту об оборотных штрафах за утечку данных тяжелой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев назвал тяжелой дискуссию по законопроекту об оборотных штрафах за утечку персональных данных из-за сложностей с механизмами по компенсации ущерба пострадавшим.
"Там очень тяжелая сейчас дискуссия", - сказал Шадаев журналистам в ответ на вопрос о состоянии законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных.
По его словам, сложности заключаются в "механизмах компенсации ущерба пострадавшим". "Сложно сейчас формализовать механику", - отметил он.
В середине января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда в Минцифры отмечали, что законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваются все поступившие предложения.
Минцифры в конце прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном - оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. Также предлагалось ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы досудебная компенсация ущерба минимум двум третям пострадавших граждан.
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