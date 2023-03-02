https://ria.ru/20230302/ukraina-1855473548.html
СМИ: между Зеленским и командующим операцией в Донбассе возник конфликт
СМИ: между Зеленским и командующим операцией в Донбассе возник конфликт - РИА Новости, 02.03.2023
СМИ: между Зеленским и командующим операцией в Донбассе возник конфликт
У Владимира Зеленского возникли серьезные разногласия с украинским генералом Эдуардом Москалевым, это и стало причиной снятия военного с должности командующего... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:14
2023-03-02T19:14
2023-03-02T23:19
в мире
донецкая народная республика
артемовск
владимир зеленский
украина
специальная военная операция на украине
константиновка
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. У Владимира Зеленского возникли серьезные разногласия с украинским генералом Эдуардом Москалевым, это и стало причиной снятия военного с должности командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС), написал обозреватель Джек Бакби в статье для портала 19fortyfive."Нельзя исключать вероятность серьезных разногласий между президентом и Москалевым", — считает эксперт.Кадровые изменения могли быть связаны и с будущим наступлением украинских войск, но тот факт, что киевские власти никак не объяснили свое решение, кажется странным, отметил Бакби. Он также обратил внимание, что украинские официальные соцсети проигнорировали эту новость, хотя обычно ежедневно информируют обо всех кадровых перестановках.В понедельник на сайте офиса Зеленского был опубликован указ о снятии генерала Эдуарда Москалева с должности командующего Операцией объединенных сил, на которую его назначили в марте прошлого года.На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледара. На севере идет борьба за Артемовск. Кроме того, под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере республики, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.
https://ria.ru/20230302/krym-1855404928.html
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, артемовск, владимир зеленский, украина, константиновка
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СМИ: между Зеленским и командующим операцией в Донбассе возник конфликт
Автор 19fortyfive Бакби: Зеленский поругался с командующим операцией в Донбассе Москалевым