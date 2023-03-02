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Орбан считает, что Трамп разрешил бы украинский конфликт за недели - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855466922.html
Орбан считает, что Трамп разрешил бы украинский конфликт за недели
Орбан считает, что Трамп разрешил бы украинский конфликт за недели - РИА Новости, 02.03.2023
Орбан считает, что Трамп разрешил бы украинский конфликт за недели
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что цели США в украинском конфликте не ясны, поскольку президент страны Джо Байден каждый месяц меняет позицию, а... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:49
2023-03-02T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
украина
джо байден
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БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что цели США в украинском конфликте не ясны, поскольку президент страны Джо Байден каждый месяц меняет позицию, а экс-президент Дональд Трамп мог бы разрешить конфликт в течение нескольких недель. Отвечая на вопрос швейцарского издания Weltwoche о целях США в украинском конфликте, Орбан ответил, что они для него "загадка", потому что "президент (Байден) каждый месяц говорит разное". При этом Трамп, по мнению Орбана является "не последней", но "надеждой" на мир, поскольку "он мог бы за несколько недель" разрешить конфликт на Украине. По словам венгерского премьера, Европа в настоящее время практически не участвует в дебатах о своем будущем. "В решениях, принимаемых в Брюсселе, я чаще узнаю американские интересы, чем европейские. В войне, происходящей на границах Европы, сегодня последнее слово за американцами. Я не виню американцев за то, что лев ест мясо. Нельзя ожидать, что он будет есть траву", - приводит текст ответа Орбана пресс-служба правительства Венгрии. Он также прокомментировал отношения Венгрии с демократической и республиканской партиями США. "Венгерский опыт ясен: когда у власти в Вашингтоне демократы, мы бежим в укрытие. Они всегда хотят изменить нас, как и политики в Брюсселе. Они хотят диктовать нам, как справляться с миграцией и как учить наших детей. Это неуважительно. Мы успешная страна и вносим свой вклад в Европу. Мы защитники замков на краю континента. Эта работа не признана. Вот почему мы с нетерпением ждем, когда наши друзья-республиканцы вернутся к власти", - сказал Орбан. Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Венгерский премьер также высказывал мнение, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
https://ria.ru/20230222/tramp-1853579168.html
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855454749.html
https://ria.ru/20221229/vengriya-1842044615.html
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в мире, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан считает, что Трамп разрешил бы украинский конфликт за недели

Орбан считает, что Трамп мог бы за несколько недель разрешить конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что цели США в украинском конфликте не ясны, поскольку президент страны Джо Байден каждый месяц меняет позицию, а экс-президент Дональд Трамп мог бы разрешить конфликт в течение нескольких недель.
Отвечая на вопрос швейцарского издания Weltwoche о целях США в украинском конфликте, Орбан ответил, что они для него "загадка", потому что "президент (Байден) каждый месяц говорит разное". При этом Трамп, по мнению Орбана является "не последней", но "надеждой" на мир, поскольку "он мог бы за несколько недель" разрешить конфликт на Украине.
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По словам венгерского премьера, Европа в настоящее время практически не участвует в дебатах о своем будущем. "В решениях, принимаемых в Брюсселе, я чаще узнаю американские интересы, чем европейские. В войне, происходящей на границах Европы, сегодня последнее слово за американцами. Я не виню американцев за то, что лев ест мясо. Нельзя ожидать, что он будет есть траву", - приводит текст ответа Орбана пресс-служба правительства Венгрии.
Он также прокомментировал отношения Венгрии с демократической и республиканской партиями США. "Венгерский опыт ясен: когда у власти в Вашингтоне демократы, мы бежим в укрытие. Они всегда хотят изменить нас, как и политики в Брюсселе. Они хотят диктовать нам, как справляться с миграцией и как учить наших детей. Это неуважительно. Мы успешная страна и вносим свой вклад в Европу. Мы защитники замков на краю континента. Эта работа не признана. Вот почему мы с нетерпением ждем, когда наши друзья-республиканцы вернутся к власти", - сказал Орбан.
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Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Венгерский премьер также высказывал мнение, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияСШАВиктор ОрбанДональд ТрампУкраинаДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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