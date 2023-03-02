https://ria.ru/20230302/ukraina-1855416951.html

"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины

"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины - РИА Новости, 02.03.2023

"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины

Читатели газеты Haber 7 активно обсуждают призыв члена палаты представителей США Майка Гарсии заставить Украину начать оплачивать поставляемое ей вооружение. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:33

2023-03-02T16:33

2023-03-02T17:44

в мире

украина

сша

киев

селеста уолландер

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели газеты Haber 7 активно обсуждают призыв члена палаты представителей США Майка Гарсии заставить Украину начать оплачивать поставляемое ей вооружение.По мнению республиканца, американским налогоплательщикам нужно, чтобы киевские власти сами закупали оружие, а не получали его бесплатно. Комментируя его слова, помощник министра обороны США Селеста Уолландер отметила, что Украине действительно следует начать самостоятельно планировать свои расходы на оборонную сферу.Читатели увидели в этих заявлениях намек на скорое порабощение Украины и усиление ее зависимости от Вашингтона."Конфликт затянулся, и теперь Запад платит очень высокую цену. Отныне иссяк Запад, а не Россия. В итоге — Зеленский, до свидания", — написал один из пользователей."А неразумной Украине надо было раньше думать! Теперь она может попасть в порабощение США", — поделился мнением другой."Украина совершила большую ошибку", — добавил третий."Вот что они хотят сделать с шоуменом Зеленским. Такое случается, когда ты доверяешь Западу", — подчеркнул комментатор."Да, помощь закончилась, теперь пора эксплуатировать Украину. Вот насколько можно доверять Западу, господин Зеленский. Вас откровенно сделали приманкой для России, а теперь будут эксплуатировать ваши богатства", — подытожили читатели.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html

https://ria.ru/20230301/oblasti-1855229573.html

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855279450.html

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в мире, украина, сша, киев, селеста уолландер, дмитрий песков, россия