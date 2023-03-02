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"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 02.03.2023 (обновлено: 17:44 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855416951.html
"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины
"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины - РИА Новости, 02.03.2023
"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины
Читатели газеты Haber 7 активно обсуждают призыв члена палаты представителей США Майка Гарсии заставить Украину начать оплачивать поставляемое ей вооружение. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:33
2023-03-02T17:44
в мире
украина
сша
киев
селеста уолландер
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели газеты Haber 7 активно обсуждают призыв члена палаты представителей США Майка Гарсии заставить Украину начать оплачивать поставляемое ей вооружение.По мнению республиканца, американским налогоплательщикам нужно, чтобы киевские власти сами закупали оружие, а не получали его бесплатно. Комментируя его слова, помощник министра обороны США Селеста Уолландер отметила, что Украине действительно следует начать самостоятельно планировать свои расходы на оборонную сферу.Читатели увидели в этих заявлениях намек на скорое порабощение Украины и усиление ее зависимости от Вашингтона."Конфликт затянулся, и теперь Запад платит очень высокую цену. Отныне иссяк Запад, а не Россия. В итоге — Зеленский, до свидания", — написал один из пользователей."А неразумной Украине надо было раньше думать! Теперь она может попасть в порабощение США", — поделился мнением другой."Украина совершила большую ошибку", — добавил третий."Вот что они хотят сделать с шоуменом Зеленским. Такое случается, когда ты доверяешь Западу", — подчеркнул комментатор."Да, помощь закончилась, теперь пора эксплуатировать Украину. Вот насколько можно доверять Западу, господин Зеленский. Вас откровенно сделали приманкой для России, а теперь будут эксплуатировать ваши богатства", — подытожили читатели.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html
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в мире, украина, сша, киев, селеста уолландер, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, США, Киев, Селеста Уолландер, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия
"Зеленский, до свидания". Читатели Haber 7 предрекли порабощение Украины

Читатели Haber 7 увидели признаки порабощения Украины после слов конгрессмена Гарсии

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели газеты Haber 7 активно обсуждают призыв члена палаты представителей США Майка Гарсии заставить Украину начать оплачивать поставляемое ей вооружение.
По мнению республиканца, американским налогоплательщикам нужно, чтобы киевские власти сами закупали оружие, а не получали его бесплатно. Комментируя его слова, помощник министра обороны США Селеста Уолландер отметила, что Украине действительно следует начать самостоятельно планировать свои расходы на оборонную сферу.
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Читатели увидели в этих заявлениях намек на скорое порабощение Украины и усиление ее зависимости от Вашингтона.
"Конфликт затянулся, и теперь Запад платит очень высокую цену. Отныне иссяк Запад, а не Россия. В итоге — Зеленский, до свидания", — написал один из пользователей.
"А неразумной Украине надо было раньше думать! Теперь она может попасть в порабощение США", — поделился мнением другой.
"Украина совершила большую ошибку", — добавил третий.
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"Вот что они хотят сделать с шоуменом Зеленским. Такое случается, когда ты доверяешь Западу", — подчеркнул комментатор.
"Да, помощь закончилась, теперь пора эксплуатировать Украину. Вот насколько можно доверять Западу, господин Зеленский. Вас откровенно сделали приманкой для России, а теперь будут эксплуатировать ваши богатства", — подытожили читатели.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевСелеста УолландерДмитрий ПесковРоссия
 
 
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