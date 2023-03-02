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Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 02.03.2023 (обновлено: 16:19 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855393579.html
Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов
Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов - РИА Новости, 02.03.2023
Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов
Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится, "мы их... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:19
2023-03-02T16:19
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
брянская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится, "мы их дожмем".Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов."Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит внимание. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", - сказал Путин, обращаясь к участникам образовательной программы "Школа наставника".
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
россия
брянская область
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Путин об украинских неонацистах: "Ничего у них не получится, мы их дожмем"
Путин об украинских неонацистах: "Ничего у них не получится, мы их дожмем"
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россия, безопасность, владимир путин, брянская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Брянская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов

Путин заявил, что Россия дожмет украинских неонацистов и что у них ничего не получится

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится, "мы их дожмем".
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
"Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит внимание. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", - сказал Путин, обращаясь к участникам образовательной программы "Школа наставника".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинБрянская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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