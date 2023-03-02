https://ria.ru/20230302/ukraina-1855393579.html

Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов

Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов - РИА Новости, 02.03.2023

Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов

Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится, "мы их... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:19

2023-03-02T15:19

2023-03-02T16:19

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

брянская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится, "мы их дожмем".Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов."Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит внимание. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", - сказал Путин, обращаясь к участникам образовательной программы "Школа наставника".

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

россия

брянская область

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Путин об украинских неонацистах: "Ничего у них не получится, мы их дожмем" Путин об украинских неонацистах: "Ничего у них не получится, мы их дожмем" 2023-03-02T15:19 true PT0M10S

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Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, брянская область, украина, ситуация в днр и лнр