https://ria.ru/20230302/ukraina-1855370150.html

На севере Украины отменили воздушную тревогу

На севере Украины отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023

На севере Украины отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога, объявленная в том числе в граничащих с Брянской областью РФ регионах Украины, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:16

2023-03-02T14:16

2023-03-02T14:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная в том числе в граничащих с Брянской областью РФ регионах Украины, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога была объявлена в 12.35 (мск) в северных Черниговской и Сумской областях Украины, а также в Полтавской области. Спустя почти час воздушная тревога в этих регионах была отменена. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских боевиков атакой террористов.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

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полтавская область

черниговская область

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брянская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, полтавская область, черниговская область, сумская область, брянская область