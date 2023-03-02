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На севере Украины отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855370150.html
На севере Украины отменили воздушную тревогу
На севере Украины отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
На севере Украины отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога, объявленная в том числе в граничащих с Брянской областью РФ регионах Украины, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:16
2023-03-02T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
черниговская область
сумская область
брянская область
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная в том числе в граничащих с Брянской областью РФ регионах Украины, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога была объявлена в 12.35 (мск) в северных Черниговской и Сумской областях Украины, а также в Полтавской области. Спустя почти час воздушная тревога в этих регионах была отменена. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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полтавская область
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сумская область
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в мире, украина, полтавская область, черниговская область, сумская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Черниговская область, Сумская область, Брянская область
На севере Украины отменили воздушную тревогу

Власти отменили объявленную в трех областях Украины воздушную тревогу

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная в том числе в граничащих с Брянской областью РФ регионах Украины, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога была объявлена в 12.35 (мск) в северных Черниговской и Сумской областях Украины, а также в Полтавской области.
Спустя почти час воздушная тревога в этих регионах была отменена.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьЧерниговская областьСумская областьБрянская область
 
 
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